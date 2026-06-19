HSV-Vorstand Huwer reist mit Bundesliga-Delegation zur WM in die USA

Eric Huwer, Vorstand des Hamburger SV, reist mit weiteren Bundesliga-Entscheidern zur Weltmeisterschaft in die USA. Das Programm umfasst WM-Spiele, Besuche bei NFL- und MLS-Teams sowie politische Termine.

Drei HSV -Stars der vergangenen Saison sind bei dieser Weltmeisterschaft in den USA auf dem Platz dabei. Innenverteidiger Luka Vuskovic (19) vertritt Kroatien, Linksverteidiger Miro Muheim (28) spielt für die Schweiz und Torhüter Sander Tangvik (23) steht für Norwegen zwischen den Pfosten.

Ihre Teilnahme unterstreicht die internationale Klasse des Hamburger SV, auch wenn der Verein selbst in der 2. Bundesliga spielt. Doch nicht nur die Spieler sind bei dem Turnier präsent: Jetzt kommt auch ein Boss des HSV und reist zur WM in die Vereinigten Staaten.

Vorstand Eric Huwer (42) plant, in der kommenden Woche in New York aufzuschlagen - und zwar als Teil einer prominenten Reisegruppe von Bundesliga-Entscheidern, die über die Deutsche Fußball Liga (DFL) in der Weltmetropole vor Ort sein wird. Ab kommenden Mittwoch ist ein fünftägiges Programm vorgesehen, das unter anderem zu zwei WM-Spielen führt. Neben Huwer werden auch Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth (47) und Augsburgs Sportdirektor Benjamin Weber (43) mit dabei sein.

Für sie steht am Donnerstag das WM-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ecuador im MetLife-Stadium in East Rutherford (New Jersey) nahe New York an (Anstoß: 22 Uhr deutscher Zeit). An gleicher Stelle sehen die Mitreisenden am Samstag die Partie der Engländer gegen Panama. Drumherum sind zahlreiche weitere Termine vereinbart. Dazu gehören Touren zum NFL-Team der New York Giants, bei denen der deutsche Ex-Footballer Markus Kuhn als Gastgeber fungiert, sowie ein Besuch beim MLS-Team New York Red Bulls.

Auch ein Dinner mit New Jerseys Gouverneur Phil Murphy (68) steht auf dem Programm, der in der Vergangenheit unter anderem als US-Botschafter in Deutschland tätig war. Zudem ist ein Empfang im German House of Soccer, der temporären DFB-Botschaft in Manhattan, geplant. Der Abflug zurück nach Deutschland ist für Sonntag, den 28. Juni, vorgesehen.

Für Huwer und seine Kollegen bietet die Reise eine hervorragende Gelegenheit, Einblicke in die Organisation der WM zu gewinnen, Kontakte zu knüpfen und sich über die Entwicklung des Fußballs in den USA zu informieren. Die Teilnahme an der Reise zeigt zudem das wachsende Interesse der Bundesliga am nordamerikanischen Markt, der auch für Vereine wie den HSV immer wichtiger wird. Zurück in Hamburg endet für Huwer die Zeit als Alleinvorstand des HSV.

Seine Reise in die USA ist auch ein Symbol für die Ambitionen des Vereins, sich international zu vernetzen und von den Erfahrungen anderer Ligen zu profitieren. Nach seiner Rückkehr wird er die gewonnenen Eindrücke in die strategische Planung des HSV einfließen lassen - mit dem Ziel, den Verein langfristig wieder in die Bundesliga zu führen und dort konkurrenzfähig zu machen.

Die Kombination aus sportlicher Präsenz durch die drei WM-Fahrer und der diplomatischen Mission von Huwer zeigt, dass der Hamburger SV seinen Blick über die nationalen Grenzen hinaus richtet. Der HSV will zeigen, dass er trotz der Zweitklassigkeit ein bedeutender Akteur im internationalen Fußballgeschäft ist. Die WM-Reise ist ein Schritt in diese Richtung - und ein klares Signal an die Konkurrenz, dass der HSV bereit ist, neue Wege zu gehen





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