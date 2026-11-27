Der HSV empfängt den FC Bayern am Samstag. Trainer Vincent Kompany muss auf Michael Olise verzichten, während Mario Vuskovic für den HSV zurückkehren könnte.

Der Hamburger SV empfängt am Samstag den FC Bayern München zu einem entscheidenden Bundesliga spiel. Der Anstoß findet um 15.30 Uhr statt. Fans können das Duell live im Fernsehen bei Sky und im kostenpflichtigen Streamingangebot WOW verfolgen. Die Übertragung beider Anbieter startet bereits 15 Minuten vor dem eigentlichen Spielbeginn.

Kompany plant mit begrenzter Offensive

Trainer Vincent Kompany des FC Bayern muss auf eine wichtige Verstärkung in der Offensive verzichten. Michael Olise fehlt weiterhin, da er sich vergangene Woche gegen den 1. FC Köln eine Fußprellung zugezogen hat. Kompany bestätigte diesen Ausfall bei der Abschluss-Pressekonferenz. Er betonte jedoch, dass der Anspruch an die Leistung trotz der personellen Engpässe gleich bleibt. Der Kader ist eben so, wie er ist, lautete die klare Haltung des 40-jährigen Managers.

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Diaz und Musiala sollen Spielpraxis sammeln

Es gibt jedoch Hinweise auf eine Verbesserung der Personallage bei den Münchenern. Die jüngst zurückgekehrten Luis Diaz und Jamal Musiala dürften in Zukunft mehr Spielzeit erhalten. Beide Spieler waren im Champions-League-Auswärtsspiel in Lille nach Oberschenkelverletzungen lediglich für 15 Minuten auf dem Platz. Diaz ist 29 Jahre alt und Musiala 23. Ihre schnelle Genesung könnte ihre Einsatzminuten in Hamburg signifikant steigern.

Bayern muss Rückschläge verdauen

Die Bayern kommen mit einem unsicheren Gefühl nach Hamburg. Zuvor gab es zwei Rückschläge zu verarbeiten. In der Liga blieb nur ein 1:1-Unentschieden beim 1. FC Köln übrig. Daraufhin folgte in der Champions League die erste Saisonniederlage. Gegen Lille unterlag der Rekordmeister mit 1:2. Die mentale Lage ist also nicht ungestört, was das Spiel am Samstag zusätzlich aufregend macht.

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Hamburg kämpft ebenfalls mit Ausfällen

Auch der Hamburger SV ist in dieser Saison stark vom Verletzungspech betroffen. Letzte Woche in Bremen ergänzte Miro Muheim die lange Liste der Ausfallpatienten. Die Personallage bleibt angespannt. Dennoch sieht Trainer Merlin Polzin die Chance, Mario Vuskovic wieder einzusetzen. Der 25-Jährige könnte seine Bundesliga-Rückkehr feiern.

Vuskovic könnte für den HSV auflaufen

Merlin Polzin kündigte die mögliche Rückkehr von Mario Vuskovic an. Der Trainer sagte deutlich, dass Vuskovic definitiv infrage kommt, Teil des Teams zu sein. Es könnte sogar passieren, dass er in der Startelf steht oder eingewechselt wird. Diese Aussage gibt dem HSV-Fans Hoffnung auf eine stärkere Aufstellung. Der HSV hat in Lille mit Lennart Karl lediglich einen Offensivspieler in der Startelf gehabt. Vuskovics Verfügbarkeit könnte diese Schwäche ausgleichen.