HSV-Boss Miro Muheim leidet unter Muskelproblemen vor dem Derby gegen Werder Bremen. Christoph Kramer schwärmt von Muheims 129 km/h schnellen Schüssen und rät zu Taktikwechsel.

Miro Muheim steht vor dem hochkarätigen Nordderby am Sonntag im Zentrum des medialen Interesses. Der HSV-Profi könnte aufgrund muskulärer Beschwerden jedoch keinen Startelf-Einsatz bestreiten. Sollte der Linksverteidiger doch auflaufen, droht Werder Bremen höchste Alarmstufe.

Muheim schreckt mit extremen Schussgeschwindigkeiten ab

Der Schweizer Distanzschuss-Spezialist hat seit Oktober dramatisch an Präsenz gewonnen. Am ersten Spieltag noch ohne Einsatz, drehte er in der Folge auf und traf gegen Hoffenheim in der Nachspielzeit per Direktabnahme zum 3:2-Sieg. Genausogut hämmerte er den Ball mit 116,74 km/h ins VfB-Stuttgart-Tor und sorgte für den 1:0-Sieg.

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Den absoluten Gipfel seiner Leistung erreichte Miro Muheim beim 3:1-Auswärtserfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 129,43 km/h schlug er das Leder ins rechte Toreck. Diese Schussgewalt versetzte sogar Weltmeister Christoph Kramer in helle Begeisterung.

Christoph Kramer lobt Muheim für seine psychologische Dominanz

Christoph Kramer verwandelte sich in der Position des Schwärmers und versetzte sich mental in die Lage des HSV-Profis. Im Podcast "Copa TS" von Moderator Tommi Schmitt erklärte der 35-Jährige, wie faszinierend es sein müsse, Miro Muheim zu sein. Egal wohin man im Stadion geht, alle warten auf den Schuss.

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Wenn das gesamte Stadion den Ruf "Schieeeeeeeß!" in die Runde sendet, hat der Schweizer genau die passende Antwort im Fuß. Kramer betonte, wie gerne er aktuell anstelle von Miro Muheim stehen würde. Die gegnerischen Abwehrreihen springen regelrecht vor, was den psychologischen Druck enorm steigert.

Der Weltmeister schlug zudem eine konkrete Taktik für das Derby vor. Da die Gegner voll auf die Schüsse von Miro Muheim fokussiert sind, sollte der HSV linksaußen vermehrt Schussfinten einsetzen. Diese Strategie würde die Vorhersagbarkeit beseitigen und die Gefahr durch die extreme Schusskraft effektiver nutzen.

Trainingsgeheimnis und Biografie des Linksverteidigers

Das Erfolgsgeheimnis hinter den spektakulären Toren offenbarte Miro Muheim gegenüber der SPORT BILD. Eine Kombination aus starker Beinmuskulatur, die durch intensives Krafttraining und genetische Vererbung entsteht, sorgt für die Power. Dazu kommt eine präzise Vollspann-Technik.

Die gemessene Rekordgeschwindigkeit von 129,43 km/h überraschte den 28-jährigen Spieler selbst. Er beschrieb den Treffer zuvor gegenüber der "Sportschau" bereits als "geilen Moment". Die Kombination aus technischer Präzision und roher Gewalt macht ihn zu einer einzigartigen Gefahr auf dem Rasen.

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Statistische Bilanz und Zukunftsausblick

Miro Muheim wurde am 24. März 1998 geboren und spielt aktuell auf der Position des linken Verteidigers. Als Nebenposition fungiert das linke Mittelfeld. Seine bisherige Karrierestationen umfassen den FC Zürich, wo er sowohl in der Jugend als auch in den Profis aktiv war. Anschließend folgte eine Jugendzeit beim FC Chelsea.

Als U19-Sieger der Youth-League 2016 verließ er den englischen Klub und kehrte in die Schweiz zurück zum FC St. Gallen. Die Bundesliga-Bilanz für die Spielzeit 2026/27 weist für ihn fünf Spiele, drei Tore und eine Vorlage aus. Das nächste Kapitel dieser statistisch beeindruckenden Karriere steht nun mit dem Derby bevor.

Die Entscheidung über seinen Einsatz beim Nordderby am Sonntag fällt kurzfristig. Werder Bremen muss sich auf einen möglichen Angriffsschwerpunkt durch Miro Muheim einstellen. Sollte der HSV-Profi ausfallen, verliert die Partie an einem ihrer wichtigsten individuellen Highlights.