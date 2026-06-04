Huawei entwickelt Superscheinwerfer mit RGB-Projektion

Der Technologiekonzern Huawei präsentiert eine neue Scheinwerfer-Plattform namens XPixel, die mit RGB-Vollfarb-Projektion ausgestattet wird. Die Technik vereint Freizeitvergnügen mit Fahrsicherheit und soll Fahren sogar noch sicherer machen.

Die neueste Entwicklung des Technologie konzerns Huawei setzt dem Frontlicht die Krone auf: Die Scheinwerfer -Plattform XPixel wird in Zukunft mit RGB-Vollfarb-Projektion ausgestattet und vereint Freizeitvergnügen mit Fahrsicherheit .

So verwandelt sich ein langweiliger Parkplatz im Handumdrehen zum Open-Air-Kino oder zur Live-Tribüne für Sportevents. Das Auto wirft das Bild aus dem Frontscheinwerfer auf eine geeignete Wand. Eine moderne Form des Autokinos. Dabei bleibt der Scheinwerfer beim Fahren immer noch ein Scheinwerfer.

Die neue Technik soll Fahren sogar noch sicherer machen: Das System projiziert etwa Abbiegehinweise aus dem Navigationssystem als Pfeile direkt auf die Straße und passt bei Regen und Nebel den Farbton des Lichts an, damit der Fahrer besser sieht. Spaß trifft Sicherheit: Die XPixel-Technik kann neben blauen Elefanten auch nützliche Inhalte wie Navigationshinweise auf die Fahrbahn projizieren. Der Superscheinwerfer wird als 3-in-1-System aus Beleuchtung, Projektion und Farbdarstellung bezeichnet.

Das erste Modell mit neuester XPixel-Technik steht bereits am Start - vorerst allerdings nur in China. Die Neuauflage des Modells M9, Flaggschiff-SUV der chinesischen Luxusmarke Aito, soll den Kino-Scheinwerfer bekommen. Aito gehört zu den chinesischen Unternehmen, die sich in Europa etablieren wollen. Bis ein Auto in Deutschland die neuesten Blockbuster oder Sportturniere auf die Hauswand zaubert, müssen wir uns allerdings noch gedulden: Keine Marke von Aito ist derzeit auf dem deutschen Markt vertreten.

In der Vergangenheit präsentierte bereits Haima eine ähnliche Technologie, die sogenannte 'Magic Light'. Sie ermöglicht es Fahrern, Bilder oder Texte auf die Straße zu projizieren. Die Technologie wird jedoch nur in einigen chinesischen Modellen eingesetzt





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Huawei Xpixel Scheinwerfer RGB-Projektion Fahrsicherheit

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