Huawei greift für sein neues Falt-Handy auf eine bewährte, aber überraschende Methode zurück.

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Die sicht- und fühlbare Falte im Display ist die Achillesferse fast aller faltbaren Smartphones. Mit dem neuen Mate X8 willEine spezielle, neunschichtige Antireflexbeschichtung auf dem inneren Display des Huawei Mate X8 reduziert die Spiegelungen laut Hersteller auf nur noch 0,9 Prozent. Der Effekt: Wo weniger Licht reflektiert wird, fällt die Wölbung in der Mitte des Bildschirms deutlich weniger auf. Die Kerbe ist also noch da, man sieht sie nur kaum noch.

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Neu ist der Trick nicht. Apple hat ihn mit demDie eigentliche technische Neuerung steckt jedoch im Inneren des Geräts. Huawei hat ein völlig überarbeitetes, magnetisches Scharniersystem entwickelt, das den flexiblen Bildschirm im aufgeklappten Zustand aktiv glätten soll. Der Hersteller verspricht, dass die Ebenheit des Innendisplays sich dadurch um 90 Prozent verbessert und der Höhenunterschied der Falte auf winzige 15 Mikrometer schrumpfen kann – das wäre mit bloßem Auge kaum noch wahrnehmbar.