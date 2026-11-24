US-Geschworene verurteilen Huawei zu zehn Anklagepunkten wegen Geschäftsgeheimnis-Diebstahls und Bankbetrugs. Das Urteil stellt einen wichtigen Sieg der US-Justiz dar.

US-Geschworene haben den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei an einem Bundesgericht in Brooklyn in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig gesprochen. Der Prozess dauerte mehr als zwei Monate und markiert einen erheblichen Schlag für den Tech-Riesen. Die Anklage umfasste schwere Vorwürfe wie den Diebstahl von Geschäftsgeheimnisse n sowie Bankbetrug. Damit hat sich die langjährige juristische Konfrontation zwischen Washington und dem chinesischen Unternehmen weiter verschärft.

Details zur Anklage und zum Verfahren

Der Prozess vor dem Bundesgericht in Brooklyn verlief intensiv und umfasste eine große Anzahl von Beweismitteln und Zeugen. Die Staatsanwaltschaft lud mehr als sechzig Zeugen auf, um ihre Fälle zu untermauern. Im Gegenzug stellte die Verteidigung nur fünfzehn Zeugen vor. Huawei und drei seiner Tochtergesellschaften mussten sich insgesamt in zwölf Anklagepunkten verantworten. Die Geschworenen fällten in zehn dieser Punkte ein Schuldspruch. Der schwerste Vorwurf, dass Huawei als kriminelles Unternehmen agiere, wurde jedoch fallen gelassen. Die Jury sah hier keine ausreichenden Beweise für diese spezifische Behauptung.

Also read China: Staatsbediensteter wegen Spionage zum Tode verurteilt

Spionagevorwürfe gegen US-Firmen

Die Anklagelast konzentrierte sich stark auf den allegeden Diebstahl von Technologie und intellectual property. Huawei wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von Jahren versucht zu haben, technische Daten und Geschäftsgeheimnisse amerikanischer Firmen zu stehlen. Laut der Staatsanwaltschaft ging es dabei unter anderem um Software-Code für Router des Netzwerkausrüsters Cisco Systems. Zudem sollen Antennentechniken des US-Unternehmens Quintel und Technologie des Halbleiter-Herstellers CNEX betroffen gewesen sein.

Besonders dramatische Vorfälle wurden vor Gericht präsentiert. Ein Video, das die Geschworenen sahen, zeigt angeblich einen Huawei-Mitarbeiter, der ein Teil eines Testroboters der Firma T-Mobile in seinen Rucksack steckte. Ein weiterer Vorfall betraf eine Messe, wo ein Ingenieur von Huawei heimlich ein Gerät am Stand des japanischen Unternehmens Fujitsu fotografierte. Diese Aktionen sollen Teil einer systematischen Strategie gewesen sein, um Wettbewerbsvorteile durch illegale Mittel zu erlangen.

Advertisement

Finanzbetrug und Umgehung von Sanktionen

Neben dem Technologiespionage-Vorwurf belastete die Anklage Huawei schwer mit Bankbetrug. Der Konzern soll internationale Banken über die Ausma seiner Geschäfte im Iran getäuscht haben. Konkret wird vorgeworfen, Huawei habe verschleiert, wie eng es mit der dort tätigen Firma Skycom verbunden war. Diese Täuschung führte dazu, dass Banken wie HSBC, Standard Chartered und BNP Paribas Zahlungen abwickelten.

Diese Finanztransaktionen verstießen angeblich gegen US-Iran-Sanktionen. Die Banken handelten unwissentlich, da Huawei die wahren Verhältnisse verschleiert hatte. Durch diese Handlungen wurden die Banken in die Lage versetzt, Geschäfte zu facilitieren, die eigentlich verboten waren. Dies stellt einen erheblichen Verstoß gegen das US-Finanzsystem dar und bildet den Kern des Betrugsvorwurfs.

Politischer Kontext und Reaktionen

Der Fall ist in einen breiteren geopolitischen Kontext eingebettet, der seit Jahren anhält. Die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou im Jahr 2018 in Kanada war ein zentraler Auslöser. Meng ist die Tochter von Firmengründer Ren Zhengfei. Die USA hatten ihre Festnahme betrieben. Später einigte sich Meng Wanzhou mit der US-Justiz. Daraufhin wurden die Anklagepunkte gegen sie fallen gelassen.

Die Staatsanwältin Meredith Arfa zeichnete im Prozess ein vernichtendes Bild von Huawei. Sie warf dem Konzern vor, über einen Zeitraum von zwanzig Jahren hinweg Verbrechen begangen zu haben. Diese Angriffe richteten sich gegen amerikanische Unternehmen, das US-Finanzsystem und die US-Regierung. Die Verteidigung widersprach diesem Narrativ scharf. Sie argumentierte, die Staatsanwälte hätten isolierte Vorfälle herausgepickt. Daraus habe man eine unwahre jahrelange Verschwörung konstruiert.

Advertisement

Folgen und offene Fragen

Das Urteil hat schwerwiegende Konsequenzen für Huawei. Dem Konzern drohen nun hohe Geldstrafen. Die genaue Höhe der Strafe steht jedoch noch nicht fest. Das Gericht muss noch die Strafmaßnahmen festlegen. Der Sieg für die US-Justiz ist bedeutend. Er bestätigt die langjährige Strategie Washingtons, gegen den chinesischen Tech-Konkurrenten vorzugehen.

Für die betroffenen US-Unternehmen wie Cisco Systems und T-Mobile ist das Urteil ein Schritt zur Gerechtigkeit. Es unterstreicht die Wichtigkeit des Schutzes von geistigem Eigentum. Für die internationale Wirtschaft bleibt die Lage angespannt. Huawei wird wahrscheinlich gegen das Urteil vorgehen oder die Strafmilderung beantragen. Die weiteren Verfahrensschritte sind noch offen. Die Welt beobachtet die Entwicklung genau.