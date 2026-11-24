Huawei hat das Mate X8 vorgestellt. Ein neues Scharnier sollte die Falte glätten, neue OLED-Displays sorgen für mehr Spitzenhelligkeit.

Huawei hat in China das Foldable Mate X8 vorgestellt. Ein neues magnetisches Scharnier soll die Falte des Innendisplays glätten und für erhebliche Verbesserungen sorgen. Die OLED-Displays erreichen bis zu 12.000 nits.

Verkaufsstart in China ist der 4. Dezember. Eine internationale Verfügbarkeit ist bislang nicht angekündigt. Das 8,2 Zoll große innere OLED-Display löst mit 2.424 × 2.340 Pixeln auf und hat ein annähernd quadratisches Seitenverhältnis.

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Dank LTPO passt sich die Bildwiederholrate zwischen 1 und 120 Hz an. Hinzu kommen eine PWM-Dimmung mit 1.440 Hz und eine Abdeckung aus dünnem Glas. Huawei gibt eine lokale Spitzenhelligkeit von 8.000 cd/m² bei einem APL von 1 Prozent und 4.500 cd/m² bei 20 Prozent an. Die Helligkeit lässt sich auf 1 cd/m² reduzieren.

Das 6,54 Zoll große OLED-Außendisplay bietet 2.444 × 1.132 Pixel und ein Seitenverhältnis von 19,4:9. Es unterstützt ebenfalls LTPO mit 1 bis 120 Hz sowie HDR Vivid und die Darstellung von 1,07 Milliarden Farben. Die angegebene Spitzenhelligkeit liegt bei 12.000 cd/m² bei einem APL von 1 Prozent und 6.000 cd/m² bei 20 Prozent. Aufgeklappt ist das Gerät laut Huawei 4,2 Millimeter dick.

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Das Scharnier des Mate X8 nutzt ein magnetisches System, das das Gerät im geöffneten Zustand glätten soll. Huawei kombiniert dafür nach eigenen Angaben einen 0,1 Millimeter dünnen magnetischen Verbundwerkstoff mit einer Laminierung aus Luftfahrtstahl und einem 5-Mikrometer-Füllverfahren. Laut Hersteller erhöht die Stahllaminierung die Biegesteifigkeit um 140 Prozent und erreicht nach dem Biegen eine Rückstellung von 99,9 Prozent. Die Ebenheit des Innendisplays verbessere sich um 90 Prozent, der Höhenunterschied der Falte könne auf bis zu 15 Mikrometer sinken, so Huawei.

Eine neunschichtige Antireflexbeschichtung des Innendisplays wird mit 0,9 Prozent Reflexion angegeben. Das Innendisplay ist somit nicht matt wie beim iPhone Duo, weniger Reflexion reduziert jedoch die Sichtbarkeit der Display-Falte.soll die Gesamtleistung um 31 Prozent steigen, die Zahl der Transistoren um 30 Prozent. Der Chip umfasst eine Neun-Kern-CPU mit 16 Threads, die Mehrkernleistung soll um 23 Prozent zulegen. Die Maleoon-GPU bietet Raytracing der zweiten Generation und eine um 40 Prozent höhere Grafikleistung, so Huawei.

Für die Da-Vinci-NPU nennt Huawei ein Leistungsplus von 140 Prozent. Der Akku des Mate X8 bietet, zumindest in China, eine Kapazität von 6.200 mAh. Das Mate X8 ist zudem nach IP58 und IP59 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Standardmodelle mit 12 GB RAM und 256 beziehungsweise 512 GB Speicher kosten 12.999 Yuan und 13.999 Yuan .

Die Collector’s Edition mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet 15.999 Yuan , die Version mit 1 TB 16.999 Yuan . Eine zusätzliche Collector’s Edition mit 2 TB kostet 20.999 Yuan und ist nur in Purple Gold Brocade und Azure Sky Black erhältlich.

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Bei Huawei werden außerdem Purple Gold Brocade, Azure Sky Black, Snowy White, Qingyun Brocade und Danxia Brocade – also Lila, Rot, Grün, Schwarz und Weiß – als Farben geführt. Die ersten Vorbestellungen sind in China ab sofort möglich. Der reguläre Verkauf startet am 4. Dezember.

Das 2-TB-Modell folgt am 20. Dezember. Ob und wann das Mate X8 in Deutschland erscheint, ist noch nicht bekannt. Der Vorgänger, das Mate X7, ist offiziell nach Deutschland gekommen, so dass dies auch für den Nachfolger gelten könnte.

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