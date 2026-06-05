Huawei präsentiert neue Watch-Fit-Serie

Huawei hat seine Watch-Fit-Serie auf die nächste Ebene gebracht. Die neuen Modelle Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro bieten verbesserte Funktionen und Materialien.

Huawei hat seine Watch-Fit-Serie auf die nächste Ebene gebracht. In Bangkok wurden die neuen Modelle Watch Fit 5 und Watch Fit 5 Pro vorgestellt. Beide Uhren bleiben dem bekannten eckigen Design treu, aber mit schlankerem Aufbau, helleren Bildschirmen und zusätzlichen Funktionen werden sie überzeugen.

Huawei setzt auf gezielte Verbesserungen, anstatt auf einen kompletten Neuanfang. Die neuen Uhren richten sich sowohl an Alltagsnutzer als auch an Sportfans. Die Watch Fit 5 ist für Nutzer gedacht, die eine leichte Smartwatch für Training und den täglichen Gebrauch suchen. Sie unterstützt mehr als 100 Trainingsmodi und erfasst unter anderem Herzfrequenz, Blutsauerstoff und Schlafdaten.

Zudem kann sie auf mögliche Unregelmäßigkeiten im Herzrhythmus hinweisen. Hinzu kommen ein Zykluskalender, Mini-Workouts, Sturzerkennung und Auswertungen über die Huawei-Health-App. Auch beim Display hat Huawei nachgelegt. Der AMOLED-Bildschirm misst 1,82 Zoll und erreicht jetzt eine Helligkeit von bis zu 2500 Nits.

Das soll die Ablesbarkeit im Freien verbessern. Das Gehäuse ist 9,5 Millimeter dünn und wiegt ohne Armband rund 27 Gramm. Die Watch Fit 5 Pro setzt auf hochwertigere Materialien und zusätzliche Sportfunktionen. Sie besitzt ein 1,92 Zoll großes AMOLED-Display mit LTPO-Technik und bis zu 3000 Nits Helligkeit.

Das Display wird von 2,5D-Saphirglas geschützt, die Lünette besteht aus einer Titanlegierung. Die Watch Fit 5 Pro bietet zusätzliche Funktionen wie EKG und Pulswellenanalyse mit Hinweisen auf mögliches Vorhofflimmern. Beide Modelle sollen bis zu zehn Tage bei leichter Nutzung, bis zu sieben Tage bei typischer Nutzung und bis zu vier Tage mit aktiviertem Always-on-Display laufen. Die Watch Fit 5 soll nach rund 75 Minuten voll geladen sein, die Watch Fit 5 Pro nach etwa 60 Minuten.

Beide Smartwatches sind ab sofort in Deutschland erhältlich. Die Watch Fit 5 startet bei 199 Euro und wird in Silber, Lila, Grün, Weiß und Schwarz angeboten. Für die Watch Fit 5 Pro ruft Huawei mindestens 299 Euro auf. Sie erscheint in Orange, Weiß und Schwarz.

Die Watch Fit 5 Pro bietet zusätzliche Funktionen wie virtuelle Leistungsmessung und Trittfrequenzmessung für Radfahrer. Für Golfspieler sind über 17.000 Golfplatzkarten, Angaben zu Steigungen und Höhenmetern enthalten. Beide Modelle bieten eine Vielzahl von Funktionen, die sie zu idealen Begleitern für Sport und Alltag machen





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