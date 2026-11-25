Ein US-Gericht hat Huawei wegen Bankbetrug im Iran schuldig gesprochen. Die Strafe wird im September 2027 verkündet. Die Anwälte kündigen Berufung an und verweisen auf unrechtmäßige Vorwürfe.

Ein Bundesgericht in den Vereinigten Staaten hat den Technologiekonzern Huawei für schuldig gesprochen, Banken bei Geschäften im Iran getäuscht zu haben. Die Geschworenen stützten ihren Beschluss auf jahrelange Ermittlungen, die unter anderem auf Vorwürfe der Geldwäsche und des Diebstahls von Firmengeheimnissen zurückgingen. Dies markiert einen entscheidenden juristischen Meilenstein im langjährigen Konflikt zwischen der US-Justiz und dem chinesischen Telekommunikationsriesen.

Urteilsbegründung und Anklagepunkte

Die Gerichtsunterlagen zeigen eindeutig, dass die Jury den Vorwurf des Bankbetrugs durch Huawei als erwiesen ansah. Der Konzern hatte laut den Anklagepunkten die US-Finanzinstitute über die Natur seiner Geschäfte im Iran getäuscht. Dies geschah trotz bestehender Sanktionen, die den Handel mit Iran behindern. Die Geschworenen verwahrten sich jedoch gegen weitere schwere Vorwürfe.

Also read Huawei in den USA wegen Betrug schuldig gesprochen

Sie sahen die Anschuldigungen der Justizbehinderung und der organisierten Kriminalität als nicht erwiesen an. Damit wurden nicht alle vom US-Justizministerium erhobenen Anklagepunkte gegen Huawei bestätigt. Die Begrenzung der Schuld auf den Bereich des Bankbetrugs hebt die spezifische rechtliche Bewertung der Finanztransaktionen hervor. Diese Differenzierung ist für die spätere Strafzumessung von zentraler Bedeutung.

Prozessverlauf und politische Einbindung

Die Ursprünge dieser rechtlichen Auseinandersetzung liegen im Jahr 2018, als die US-Staatsanwälte die Ermittlungen aufnahmen. Anfang 2019 wurden die Anklagen schließlich öffentlich bekannt. Der fortlaufende Prozess wurde in der Zwischenzeit unter anderem durch die globale Corona-Pandemie verzögert, was die Verfahrensdauer erheblich verlängerte. Die juristischen Schritte erstrecken sich über mehrere Jahre.

Advertisement

Ein zentrales Element dieses komplexen Falls war die Festnahme von Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou im Dezember 2018 in Kanada. Meng wurde aufgrund der Auslieferungsanfrage der USA festgehalten. Die Situation änderte sich 2021, als Meng Wanzhou nach China zurückkehren durfte. Diese Rückkehr erfolgte, nachdem Meng Wanzhou die Verletzung von Iran-Sanktionen durch Huawei eingeräumt hatte. Dieser Vergleich beendete die direkte Haft der Managerin, ließ aber die strafrechtliche Verfolgung der Unternehmensstruktur bestehen.

Reaktion der Verteidigung und Huawei-Strategie

Ein Anwalt des Unternehmens teiligte Bloomberg mit, dass Huawei gegen das Urteil in Berufung gehen wird. Die Verteidigung sieht die Grundlage des Urteils nicht als haltbar an. In einer späteren offiziellen Mitteilung nannte Huawei die Vorwürfe rechtlich und sachlich unbegründet. Der Konzern betonte, dass die Anklagen den Fakten nicht entsprechen.

Huawei kündigte zudem an, die relevanten Urteile genau zu prüfen. Das Unternehmen plant, alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um seine Rechte und Interessen zu verteidigen. Dies umfasst wahrscheinlich weitere juristische Maßnahmen auf verschiedenen Ebenen. Die Strategie von Huawei zielt darauf ab, den Ruf des Unternehmens zu schützen und die behördlichen Auflagen zu widerlegen. Die Anwälte werden den Weg für eine mögliche Revision ebnen.

Marktfolgen und zukünftige Schritte

Richterin Ann Donnelly setzte die Verkündung der Strafmaßnahme auf Anfang September 2027 fest. Diese lange Zeitspanne erlaubt den Verteidigern Zeit für die Vorbereitung der Strafzumessung. Die genaue Höhe der Strafe hängt von den Ergebnissen dieser Anhörungen ab. Bis zu diesem Termin bleibt der rechtliche Status des Unternehmens unklar.

Advertisement

Huawei war einst der größte Ausrüster von Telekommunikations-Netzwerken weltweit. Durch Sicherheitsbedenken und Sanktionen verlor der Konzern jedoch weitgehend das Geschäft im Westen. Dies hatte massive Auswirkungen auf die Marktposition des Unternehmens. Auch die starke Position im internationalen Smartphone-Markt ging verloren. Ein wesentlicher Faktor war, dass Huawei keine Google-Dienste mehr in seine Telefone mit dem Android-Betriebssystem einbinden konnte.

Trotz dieser globalen Rückschläge spielt Huawei im Heimatmarkt China nach wie vor eine Führungsrolle. Der lokale Markt bleibt ein stabiler Rückhalt für das Unternehmen. Die juristische Entscheidung in den USA könnte jedoch die internationalen Geschäftsbeziehungen weiter beeinflussen. Die Weltwirtschaft und der Technologie-Sektor werden die Entwicklung bis zur Strafvollstreckung im Jahr 2027 aufmerksam verfolgen müssen.