Huawei Watch Fit 5 Pro: Ein Highlight unter Smartwatches

Mit der Huawei Watch Fit 5 Pro wurde eine solide Sport-Smartwatch auf den Markt gebracht, die optisch und technisch auf einem sehr hohen Niveau ist. Besonders hervorzuheben ist das dünne und leichte Gehäuse, die hochwertige Verarbeitung und die lange Akkulaufzeit.

Huawei bietet mit der Watch Fit 5 Pro eine neue Smartwatch an, die sich der Apple Watch Ultra anheftet und sogar übertrifft. Ich konnte die Uhr in meinem Alltag testen und war gleich von mehreren Eigenschaften positiv angetan.

Besonders gut gefällt mir das dünne und leichte Gehäuse, die hochwertige Verarbeitung und die lange Akkulaufzeit. Schade ist, dass es weiterhin etwas umständlich ist, die Huawei-Health-App zu beziehen und dass es kein Modell mit Mobilfunk gibt. Ansonsten punktet die Huawei Watch Fit 5 Pro mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis





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