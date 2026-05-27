Huawei Watch Fit 5 Pro im Test: Lange Akkulaufzeit und starke Gesundheitsfunktionen

Die Huawei Watch Fit 5 Pro beeindruckt mit einem Design im Stil der Apple Watch Ultra, einer herausragenden Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen und detaillierten Gesundheitsfunktionen wie Schlaftracking nach AASM-Standard. Kleinere Einschränkungen bei der Android-Einrichtung und fehlende Google-Apps sind zu beachten.

Die Huawei Watch Fit 5 Pro vereint im Test robustes Outdoor-Design mit umfangreichen Gesundheitsfunktionen und einer beeindruckenden Akkulaufzeit . Das kantige Gehäuse in Anlehnung an die Apple Watch Ultra wirkt hochwertig und liegt angenehm am Handgelenk, auch wenn es an schmaleren Handgelenken etwas wuchtig erscheinen mag.

Das AMOLED-Display überzeugt mit gestochen scharfen, farbkräftigen Inhalten und bleibt selbst bei direktem Sonnenlicht gut ablesbar. Die Bedienung über Touchscreen, Krone und seitliche Tasten ist intuitiv und reaktionsschnell, wodurch die Navigation durch Menüs und Gesundheitsdaten mühelos von der Hand geht. Besonders hervorzuheben ist die Akkulaufzeit: Mit einer vollen Ladung am Freitag und intensiver Nutzung mit GPS-Tracking, Pulsmessung und Schlafanalyse lag der Akkustand am Dienstag noch bei 56 Prozent.

Herstellerangaben von bis zu zehn Tagen erscheinen bei moderater Nutzung realistisch, was die Uhr im Vergleich zu vielen Wear-OS- oder Apple-Watch-Modellen deutlich entspannter im Alltag macht. Das ständige Nachladen entfällt, was für Nutzer, die ihre Smartwatch auch über mehrere Tage ohne Ladegerät nutzen möchten, ein großer Vorteil ist. Die Gesundheitsfunktionen sind das Herzstück der Watch Fit 5 Pro. Huawei setzt auf ein verbessertes Schlaftracking nach den Richtlinien der American Academy of Sleep Medicine (AASM) und liefert detaillierte Analysen der Schlafstadien.

Auch die Herzfrequenzmessung, Stressüberwachung und Blutsauerstoffmessung arbeiten zuverlässig. Für Sportler stehen zahlreiche Trainingsmodi bereit, darunter Laufen, Schwimmen und Radfahren, ergänzt durch GPS-Tracking. Einziges Manko: Aufgrund des US-Handelsembargos fehlen Google-Apps, und eine LTE-Version gibt es nicht. Die grundlegende Smartphone-Anbindung über Bluetooth funktioniert jedoch stabil für Benachrichtigungen und Kalenderhinweise.

Für Android-Nutzer gibt es kleine Einschränkungen bei der Einrichtung, da die Huawei Health App nicht über den Google Play Store, sondern nur direkt von Huawei bezogen werden kann. Dennoch ist die Kompatibilität mit den meisten aktuellen Android-Smartphones gegeben. insgesamt hinterlässt die Watch Fit 5 Pro einen sehr guten Eindruck und positioniert sich als vielseitige Smartwatch für alle, die Wert auf lange Akkulaufzeit, präzises Gesundheits-Tracking und ein ansprechendes Design legen.

Der Preis von 299 Euro (UVP) ist für die gebotene Ausstattung angemessen. Im Test hat die Uhr gezeigt, dass sie den Spagat zwischen Lifestyle, Fitness und Gesundheitsüberwachung meistert. Die lange Akkulaufzeit, das hochwertige Display und die umfangreichen Sensoren machen sie zu einer empfehlenswerten Wahl. Kleine Abstriche gibt es lediglich beim App-Ökosystem und der Größe für schmalere Handgelenke.

Wer diese Punkte in Kauf nehmen kann, erhält eine durchdachte Smartwatch, die im Alltag überzeugt





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