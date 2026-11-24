Am 21. November wurde Hubert Aiwanger zu Grabe getragen. Wenige Tage später verfasst seine Partnerin Tanja Schweiger bewegende Zeilen in den sozialen Medien und bedankt sich für die große Anteilnahme.

Am 21. November wurde Hubert Aiwanger zu Grabe getragen. Wenige Tage später verfasst seine Partnerin Tanja Schweiger bewegende Zeilen in den sozialen Medien und bedankt sich für die große Anteilnahme.

†55, genommen hatte, fand am 21. November seine Urnenbeisetzung in seiner Heimat Rottenburg an der Laaber statt. Der umstrittene Politiker war am 4. November völlig unerwartetAm 21.

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November wurde in der Filialkirche Mariä Lichtmess im Ortsteil Inkofen der Stadt Rottenburg an der Laaber ein Gottesdienst abgehalten. Anschließend wurde Hubert Aiwangers Urne zum nahegelegenen Friedhof getragen. Auf ihrem Instagram-Account teilt Tanja Schweiger nun Aufnahmen vom Grab ihres Partners, das mit zahlreichen Blumen bedeckt ist. Was die Vereine in Rottenburg auf die Beine gestellt haben, allen voran Georg Haindl, mit Unterstützung der Polizei, des Bürgermeisters, der Feuerwehren und der Hilfsorganisationen, ist an Professionalität nicht zu überbieten.

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Und das im Ehrenamt", betont die 48-Jährige. Weiter erklärt die Regensburger Landrätin, dass der Parkplatz voll gewesen sei, als "wir heute Mittag zum Grab kamen". Viele Menschen hätten bei der Beerdigung sowie am Folgetag den Weg nach Inkofen gesucht.

"Die Busfahrer in Rottenburg haben gestern 2.500 Menschen transportiert. Mit denen, die noch zu Fuß kamen, waren es sicher über 3.000 Besucher gestern. Heute haben die Nachbarn von knapp 1.000 berichtet", schreibt Tanja Schweiger, die mehr als 15 Jahre mit Hubert Aiwanger durchs Leben ging, und betont schließlich: