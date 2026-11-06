Hubert Aiwanger gestorben: Trauer bei Freien Wählern und in Rottenburg

Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger trauern die Freien Wähler. Die vorläufige Obduktion spricht für einen natürlichen Tod ohne Fremdverschulden.

Der Tod von Hubert Aiwanger löst in Bayern große Betroffenheit aus. Der Parteichef der Freien Wähler ist plötzlich gestorben. Der Landrat seines Heimatkreises Landshut, Alfred Holzner, würdigte den Politiker in einem Beitrag auf Facebook als engen Vertrauten.

Auch im niederbayerischen Rottenburg an der Laaber reagierten Politiker und Bürger tief betroffen. Der Ort war für Aiwanger über Jahre ein wichtiger Bezugspunkt, wie die Stimmen aus der Gemeinde zeigen. Die Reaktionen reichen von persönlicher Trauer bis zu Fassungslosigkeit über den unerwarteten Verlust.

Also read Wer folgt auf Hubert Aiwanger in der Regierung und bei den Freien Wählern?

Freie Wähler trauern um Parteichef Hubert Aiwanger

Die Freien Wähler in Bayern wollen sich zunächst der Trauer um ihren Parteichef Hubert Aiwanger widmen. Erst danach soll es darum gehen, wie sich die Partei neu aufstellt. Nach Angaben der Partei müssen die Gremien zunächst Trauerarbeit leisten.

Fraktionschef Florian Streibl sagte dem Bayerischen Rundfunk, die Nachricht sei bei vielen Mitgliedern noch nicht richtig angekommen. Auch Streibl selbst könne den Tod Aiwangers bisher nicht fassen. Er beschrieb die Situation als völlig unwirklich und sagte, er meine immer noch, Aiwanger rufe jeden Moment an.

Advertisement

Lokale Stimmen aus Rottenburg an der Laaber

Der Bürgermeister von Rottenburg an der Laaber, Laurentius Seidl (CSU), bezeichnete Hubert Aiwanger als großen Rottenburger. Seidl betonte, Aiwanger sei bei Veranstaltungen im Ort sehr präsent gewesen. Nach den Worten des Bürgermeisters war er immer da, soweit es ihm möglich war, und suchte das Gespräch mit den Menschen.

Der Rottenburger Alfons König beschrieb Aiwanger als nahbaren Politiker, der genauso redete wie die Leute. Man habe ihn verstanden und gewusst, was er sagen wollte. König sagte, das Ganze sei tragisch, er sei konsterniert und wisse kaum, was er sagen solle.

Die Anwohnerin Felicitas von Proeck-Zvlcil kannte Aiwanger nach eigenen Angaben nicht persönlich, hatte ihn jedoch öfter vorbeilaufen sehen. Sie sei sehr schockiert gewesen, als sie von seinem Tod erfuhr. Aiwanger habe sich nach ihrer Einschätzung sehr für die Bevölkerung und für Bayern eingesetzt. Ein immenser Verlust, sagte sie, und zwar nicht nur für die Familie.

Vorläufiges Obduktionsergebnis und Spekulationen über den Tod

Das vorläufige Obduktionsergebnis deutet auf einen natürlichen Tod ohne Fremdverschulden hin. Damit gibt es nach diesem Stand keine Hinweise auf eine Straftat. Weitere Details zur Todesursache nennt der vorliegende Bericht nicht.

Advertisement

Auf der Straße spekulierten Passanten dennoch darüber, welche Rolle bestimmte Umstände bei seinem Tod gespielt haben könnten. Ein Passant sagte, Aiwanger habe sich aufgearbeitet. Ein anderer Mann vermutete, Aiwanger habe sich vielleicht nicht genug um sich selbst gekümmert. Diese Aussagen sind persönliche Einschätzungen und keine gesicherten Erkenntnisse.

Eine Passantin verließ mit zwei Brottüten in den Händen eine Bäckerei und sagte, es sei schade, sehr schade. Eine junge Frau ergänzte, Aiwanger sei für die Menschen in der Region ihr Promi gewesen. Die Stimmen zeigen, wie stark der Tod des Politikers die Menschen vor Ort beschäftigt.