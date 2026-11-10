Hubert Aiwanger tot aufgefunden: Staatsbegräbnis in Absprache mit der Familie

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger wurde in Berlin tot gefunden. Für ihn soll ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden, das mit der Familie abgestimmt wird.

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger wurde in der vergangenen Woche tot in einem Berliner Hotel gefunden. Er wurde 55 Jahre alt, wie aus den Mitteilungen zu seinem Tod hervorgeht.

Die Regensburger Landrätin Schweiger, die ebenfalls Mitglied der Freien Wähler ist, kündigte in einem Beitrag an, dass für Hubert Aiwanger in Absprache mit der Familie ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden soll. Die 48 Jahre alte Landrätin veröffentlichte die Mitteilung auf ihrem Kanal.

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Staatsbegräbnis und Beisetzung von Hubert Aiwanger

Das Staatsbegräbnis für Hubert Aiwanger soll nach Angaben von Landrätin Schweiger in Absprache mit der Familie organisiert werden. Die Entscheidung über den Ablauf liegt damit bei den Angehörigen und den zuständigen Stellen.

Nach dem Staatsbegräbnis soll die Beisetzung zu Hause stattfinden, wie Schweiger weiter schrieb. Noch offen sind laut dem Beitrag die Terminfragen, die im Anschluss geklärt werden müssen.

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Schweiger kündigte an, die Öffentlichkeit weiter zu informieren. Ihre Mitteilung endete mit dem Satz, dass man die Leserschaft auf dem Laufenden halten werde.

Würdigung durch Landrätin Schweiger

Landrätin Schweiger würdigte Hubert Aiwanger als wirklichen Volksvertreter, der mit Charme, Witz und Toleranz auftrat. Nach ihren Worten fand er seine Ruhe in der Natur, deren Kreislauf ihn leitete.

Schweiger beschrieb Aiwanger zudem als Menschenfreund, der warmherzig und blitzgescheit gewesen sei. Diese persönlichen Eindrücke stellte sie in den Mittelpunkt ihrer Erinnerung an den Politiker.

Schweiger bedankte sich außerdem für die überwältigende Anteilnahme nach dem Tod des Ministers. Sie nannte ausdrücklich alle, die gebetet haben, zusammengekommen sind und Hubert Aiwanger bei Hubertusfeiern und anderen Gottesdiensten gewürdigt haben.

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Familie und Hof in Rahstorf

Hubert Aiwanger lebte auf einem Bauernhof im Ortsteil Rahstorf. Der Hof liegt nur wenige Kilometer außerhalb einer Kommune mit knapp 8500 Einwohnern.

Gemeinsam mit seiner Partnerin hatte Hubert Aiwanger zwei Kinder. Die Angaben zur Familie beschränken sich im vorliegenden Beitrag auf diese Feststellung.

Politische Laufbahn und die Flugblattaffäre

Hubert Aiwanger führte die Freien Wähler zu Erfolgen in Bayern und brachte es bis zum stellvertretenden Ministerpräsidenten. Sein politischer Weg war eng mit der Partei verbunden, die er in den Landtag und in die Regierung geführt hat.

Zugleich polarisierte Hubert Aiwanger mit der Flugblattaffäre, die seine Karriere über Jahre begleitete. Der Beitrag beschreibt ihn als Instinktpolitiker auf dem schmalen Grat des Populismus.