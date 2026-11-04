Hubert Aiwanger tot: Cem Özdemir würdigt streitbaren Freie-Wähler-Chef

Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wurde im Alter von 55 Jahren tot in einem Berliner Hotelzimmer entdeckt. Cem Özdemir würdigt den streitbaren Politiker.

Baden-Württemberg s Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger seine Anteilnahme ausgedrückt. Özdemir würdigte den verstorbenen Freie-Wähler-Chef als streitbaren Politiker und veröffentlichte seine Worte auf der Plattform X.

Hubert Aiwanger wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch tot in einem Berliner Hotelzimmer entdeckt. Der bayerische Vize-Ministerpräsident wurde 55 Jahre alt. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben.

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Özdemir würdigt Aiwanger als Politiker mit Ecken und Kanten

Cem Özdemir zeigte sich nach eigenen Worten sehr bestürzt über den Tod von Hubert Aiwanger. Er schrieb, Aiwanger habe Ecken und Kanten gehabt und für seine Überzeugungen gekämpft, was die politische Haltung des Freie-Wähler-Chefs treffend beschreibe.

Özdemir richtete seine Gedanken an die Familie Aiwangers und an alle Menschen, die dem Politiker nahestanden. Er sprach ihnen sein aufrichtiges Beileid aus.

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Bemerkenswert ist die Würdigung, weil Özdemir der Grünen-Partei angehört, während Aiwanger an der Spitze der Freien Wähler stand. Die Äußerung des Baden-Württemberger Regierungschefs galt damit einem politischen Gegenspieler aus einem anderen Bundesland und einer anderen Partei.

Umstände des Todes in Berlin laut Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Berlin teilte mit, dass Hubert Aiwanger am Mittwoch leblos in einem Berliner Hotelzimmer gefunden wurde. Die Angaben stammen aus der Mitteilung der Behörde, die der Nachrichtenagentur dpa vorlag.

Zur Todesursache lagen zunächst keine Angaben vor. Eine offizielle Erklärung zu den Hintergründen wurde in den vorliegenden Meldungen nicht genannt.

Aiwanger sollte am Nachmittag desselben Tages bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede halten. Der Termin in Berlin war für den Mittwoch vorgesehen.

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Freie Wähler ohne Aiwanger bei Büroeröffnung in Berlin

Hubert Aiwanger hatte sich laut Berichten aus gesundheitlichen Gründen von der Eröffnung des Hauptstadtbüros abgemeldet. Er ließ sich bei dem Termin vertreten.

Damit fiel der geplante Auftritt des Freie-Wähler-Chefs in Berlin aus, während die Partei ihr neues Büro in der Hauptstadt eröffnete. Die Nachricht vom Tod Aiwangers betrifft die Freien Wähler in Bayern und auf Bundesebene unmittelbar.

Weitere Termine, Ermittlungsstände oder Angaben zur Nachfolge an der Parteispitze nannte die Quelle nicht. Gesichert ist bislang, dass Hubert Aiwanger 55 Jahre alt wurde und sein Tod am Mittwoch bekannt wurde.