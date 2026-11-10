Hubert Aiwanger tot: Tanja Schweiger äußert sich erstmals

Nach dem Tod von Hubert Aiwanger äußert sich Tanja Schweiger erstmals. Ein Staatsbegräbnis soll in Absprache mit der Familie ausgerichtet werden.

Der bayerische Wirtschaftsminister und stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger ist tot. Der Chef der Freien Wähler war in der vergangenen Woche überraschend im Alter von 55 Jahren in einem Berliner Hotel gestorben.

Am Mittwochabend hat sich seine Lebensgefährtin Tanja Schweiger nun erstmals öffentlich zu dem Tod geäußert. Die Nachricht traf nach ihren Worten viele Menschen unerwartet, ihre Familie besonders.

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Tanja Schweiger äußert sich erstmals zum Tod

Die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger hat sich in einem Beitrag auf ihrem Instagram-Profil zum Tod von Hubert Aiwanger geäußert. Sie schrieb, dass die Nachricht viele am Mittwochabend überrollt habe und ihre Familie in ganz besonderer Weise treffe.

Schweiger ist ebenfalls Mitglied der Freien Wähler und hat mit Hubert Aiwanger zwei gemeinsame Kinder. In ihrem Post erklärte sie, die Familie habe im engen Kreis die erste Trauer verarbeitet.

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Staatsbegräbnis und Beisetzung in Rottenburg

Für Hubert Aiwanger soll in Absprache mit der Familie ein Staatsbegräbnis ausgerichtet werden. Die Beisetzung wird nach Angaben von Tanja Schweiger anschließend zu Hause stattfinden.

Aiwanger lebte in Rottenburg an der Laaber, einer Kleinstadt im Landkreis Landshut mit knapp 8500 Einwohnern. Sein Bauernhof liegt im Ortsteil Rahstorf nur wenige Kilometer außerhalb der Stadt.

Der Beitrag nennt keinen konkreten Termin für das Staatsbegräbnis. Die Familie hat damit bislang nur den organisatorischen Rahmen beschrieben, Einzelheiten dazu sind nicht bekannt.

Schweiger würdigt Aiwanger als Volksvertreter

Tanja Schweiger beschrieb Hubert Aiwanger als wirklichen Volksvertreter mit Charme, Witz und Toleranz. Nach ihren Worten fand er seine Ruhe in der Natur, deren Kreislauf ihn leitete.

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Die 48-Jährige nannte ihren Lebensgefährten einen Menschenfreund, warmherzig und blitzgescheit. Sie bedankte sich für die überwältigende Anteilnahme und bei allen, die gebetet haben.

Schweiger würdigte zudem Menschen, die Hubert Aiwanger in Hubertusfeiern und anderen Gottesdiensten gedacht haben. Ebenso dankte sie jenen, die der Familie Nachrichten von gemeinsamen Begegnungen geschickt haben.