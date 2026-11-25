Die Krimiserie Hubert ohne Staller sendet am Mittwoch ihre 200. Folge im Ersten. Nach 15 Jahren blickt Christian Tramitz auf das Ensemble zurück.

Die erfolgreiche Bayerische Krimiserie Hubert ohne Staller blickt auf eine bemerkenswerte Meilenstein-Folge zurück. Am Mittwochabend sendet Das Erste die 200. Episode der Reihe, die seit 2011 im Programm läuft. Der Startschuss fiel damals am 2. November 2011 unter dem Titel Hubert und Staller. Die Produktion ist fest in der oberbayerischen Heimatgemeinde Wolfratshausen verankert. Christian Tramitz verkörpert dort seit Anbeginn den Kommissar Franz Hubert. Er beteuert, dass die Arbeit mit dem Ensemble auch nach 15 Jahren weiterhin großen Spaß mache.

Jubiläumsfolge Tote Zeugen singen nicht

Die 200. Folge trägt den Titel Tote Zeugen singen nicht. Sie wird mittwochs um 18.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Die Ausstrahlung markiert den offiziellen 15. Geburtstag der Krimireihe. Christian Tramitz äußerte sich in einer Mitteilung des Senders dankbar über das Ensemble. Er hofft, dass die Produktion auch über die 200. Folge hinaus fortgesetzt wird. Die aktuelle Jubiläumsfeier fand im Münchner Kino Astor-Film-Lounge statt.

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Ursprünge und frühe Besetzung im Jahr 2011

Von den Schauspielern der ersten Stunde sind heute nur noch drei Darsteller im Team. Neben Christian Tramitz zählen Michael Brandner und Paul Sedlmeir zur Kernbesetzung. Michael Brandner spielt den Revierpolizisten Reimund Girwidz. Paul Sedlmeir übernimmt die Rolle des Martin Riedl. Die Serie startete ursprünglich als Hubert und Staller. Dieser Titel spiegelte die duale Hauptbesetzung wider.

Helmfried von Lüttichau verlässt die Serie 2018

Helmfried von Lüttichau gab 2018 die Rolle des Johannes Staller auf. Er spielte insgesamt sieben Staffeln und 116 Folgen mit. Seinen Abschied begründete er mit dem Wunsch, neuen Projekten zu widmen. Obwohl er die Serie verließ, blieb sein Name im Titel erhalten. So entstand der Name Hubert ohne Staller. Helmfried von Lüttichau arbeitet seither als Kabarettist mit Solo-Programmen. Zudem wirkte er in fast 30 TV- und Kinoprojekten mit.

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Wechsel in der Revierleitung und Bäckerei

Nach dem Weggang von Helmfried von Lüttichau kam Katharina Müller-Elmau als neue Revierleiterin Sabine Kaiser. Sie stieg nach zwei Staffeln zunächst aus. Ihre Figur kehrte später zurück und übernahm die Bäckerei von Sabrina Rattlinger. Carin C. Tietze spielte ursprünglich Sabrina Rattlinger. Sie stieg nach fünf Staffeln 2020 endgültig aus. Karin Thaler spielte von 2011 bis 2017 die Pathologin Dr. Anja Licht. Sie verließ die Serie zu Beginn der siebten Staffel.

Weiterer Nachwuchs und künftige Ausstrahlung

Annett Fleischer war exakt 100 Folgen als Sonja Wirth zu sehen. Klara Deutschmann spielte Lena Winter nur eine Staffel. Jeanne Goursaud verließ die Produktion 2019 nach einer Staffel. Auch die Polizeimeisterin im Vorzimmer wechselte mehrfach. Mitsou Jung spielt aktuell die Vierte auf diesem Posten als Christina Bayer. Kurz nach der Jubiläumsfolge startet die 14. Staffel. Sie beginnt am 2. Dezember 2026 mit 16 neuen Folgen. Katharina Müller-Elmau sagte, sie werde solange weitermachen, wie sie geschmeidig aus dem Streifenwagen steigt.