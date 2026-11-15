Hubertus Heil kündigt SPD-Vorsitz an: Schwesig und Klingbeil unter Druck

Hubertus Heil bewirbt sich überraschend früh um die SPD-Spitze. Das Vorpreschen zwingt Manuela Schwesig und Lars Klingbeil zurPositionierung. Welche Folgen das für die Parteiführung hat.

Hubertus Heil hat seine Kandidatur für das Amt des SPD -Vorsitzenden angekündigt. Der ehemalige Bundesarbeitsminister aus Niedersachsen stellt sich gut zwei Monate vor dem entscheidenden Bundesparteitag in Bremen am 16. und 17. Januar den Mitgliedern der Partei. Damit durchbricht er die bisherige Strategie des Bundesvorstands, zunächst die Vereidigung von Manuela Schwesig als Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern abzuwarten. Der Zeitpunkt gilt als überraschend und hat die Karten im innerparteilichen Ringen neu gemischt.

Heils Vorpreschen bricht Vereinbarungen

Die Mitglieder des SPD-Bundesvorstands hatten sich ursprünglich darauf geeinigt, das Nachfolge-Rennen für den amtierenden Parteichef Lars Klingbeil erst nach der Amtseinführung von Schwesig zu eröffnen. Die SPD-Frau hatte sich am 20. September bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern mit 35,5 Prozent der Stimmen behauptet. Die Alternative für Deutschland erreichte in dieser Wahl 38,2 Prozent. Diese Ergebnisse sollten als klare Mandate für die künftige Regierungstätigkeit von Schwesig an der Spitze einer rot-rot-grünen Landesregierung dienen. Erst danach sollte der Kampf um die Bundesparteispitze beginnen.

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Schwesig und Klingbeil unter Druck

Heils frühzeitiges Engagement zwingt Manuela Schwesig dazu, sofort Stellung zu beziehen. Ob sie selbst für den Parteivorsitz kandidiert, bleibt zunächst offen. Eine Kandidatur würde ihr den Sprung auf die Bundesebene ermöglichen, sie würde aber auch mit den Erfolgen oder Misserfolgen der SPD-Minister in der aktuellen Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz identifiziert. Lars Klingbeil, der seit dem Abgang von Co-Vorsitzender Bärbel Bas als Interimschef agiert, befindet sich in einer schwierigen Position. Er hat eine erneute Kandidatur noch nicht angekündigt. Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister, gilt als ungewisser Faktor. Ein SPD-Funktionär vermutet, Pistorius wolle sich nicht mit dem Parteivorsitz belasten, sondern strebe direkt die Kanzlerkandidatur an, um seine Beliebtheit als unbelastete Figur zu nutzen.

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Politik und Unterstützung

Heil betont in einem Interview am Sonntagabend in der ARD, dass die Menschen wissen müssen, wohin die SPD langfristig will. Er fordert mehr Leidenschaft und Orientierung in der Sozialdemokratie. Seine Stärke sieht er in der Kritik an der aktuellen Führung. Die Partei nehme es Lars Klingbeil übel, dass dieser nach der Wahlniederlage 2025 mit 16,4 Prozent seine Co-Chefin Saskia Esken kaltstellte, aber selbst im Amt blieb und sogar die Positionen als Finanzminister und Vizekanzler annahm. Klingbeils Leistung als Finanzminister im Team Merz wird als mau bewertet. Heil, der einst Hartz-Reformen verfocht, führt nun das Bürgergeld ein. Niedersachsen hat Heil bisher nicht öffentlich unterstützt. Sachsen-Anhalts SPD-Landesvorsitzender Andreas Schmidt befürwortet jedoch eine Doppelspitze mit Heil und Schwesig. Der brandenburgische Ortsverein Fürstenwalde/Spree zeigt ebenfalls Rückhalt.

Ausblick und Doppelspitze

Im Bundesvorstand ist die Reaktion auf Heils Attacke irritiert. Die Meinung verbreitet sich, dass niemand an Schwesig vorbeikomme. Sie hat inzwischen die Macht, selbst zu entscheiden. Eine Doppelspitze mit Heil wird von vielen als unvorstellbar angesehen. Schwesig könnte sogar ohne Co-Vorsitzenden kandidieren. Sie genießt großen Rückhalt. Sachsens Vize-Ministerpräsidentin Petra Köpping schätzt ihre Durchsetzungsfähigkeit. Möglicherweise öffnet sich damit der Weg für eine SPD-Kanzlerkandidatin Schwesig in Zukunft. Die Ambitionen der Küsten-Sphinx sind unbestritten groß.