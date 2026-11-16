Franziska Giffey unterstützt Hubertus Heils Kandidatur. Die SPD-Politikerin lobt den Finanzminister und schließt eine Doppelspitze nicht aus. Details zur Kandidatur.

Die deutsche Sozialdemokratie steht kurz vor einer entscheidenden Phase bei der Neubesetzung der Parteispitze. Finanzminister Hubertus Heil hat als erster Bewerber seine Kandidatur für den Vorsitz der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands angekündigt. Eine wichtige Unterstützung erfährt er dabei von der Berliner SPD-Politikerin Franziska Giffey. Sie bedachte ihren ehemaligen Kabinettskollegen mit deutlichem Lob und signalisierte gleichzeitig, dass sie eine engere politische Zusammenarbeit mit ihm nicht ausschließt. Diese Entwicklung könnte das Kräfteverhältnis innerhalb der Partei vor dem großen Parteitag im kommenden Jahr entscheidend beeinflussen.

Franziska Giffey lobt Heil als klugen Politiker

Franziska Giffey erklärt ihre Unterstützung für Hubertus Heil mit seiner politischen Integrität und seiner Orientierung am Menschen. Die amtierende Berliner Wirtschaftssenatorin und ehemalige Regierende Bürgermeisterin beschrieb Heil in einem Interview als einen klugen, klaren und den Menschen zugewandten Politiker. Sie betonte, dass sie ihn sehr schätze und ihn daher auch gerne unterstütze. Giffey, die bei der letzten Berliner Abgeordnetenhauswahl nicht mehr antrat und deren politische Zukunft damit offen ist, zeigte sich zuversichtlich. Sie glaubt fest daran, dass am Ende ein überzeugendes Gesamtpaket entstehen wird, über das der SPD-Bundesparteitag Mitte Januar abstimmen wird.

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Offene Kandidatur und mögliche Doppelspitze

In Gesprächen mit der Zeitung Bild zeigte sich Giffey auch offen für eine ungewöhnliche Konstruktion innerhalb des Parteiapparats. Auf die direkte Frage, ob sie sich eine Kandidatur mit Hubertus Heil als sogenannte Doppelspitze vorstellen könne, verhielt sie sich pragmatisch. Sie wies darauf hin, dass die kommenden Wochen und die noch notwendigen Gespräche den weiteren Verlauf bestimmen werden. Diese Aussage wurde in den sozialen Medien aufgegriffen, wo Giffey Heil bereits öffentlich hinter sich brachte. Auf ihrer Instagram-Seite nannte sie ihn einen Herzens-Sozialdemokraten, der die SPD wieder für die breite Bevölkerung anschlussfähig machen wolle.

Konkurrenz durch Lars Klingbeil und Manuela Schwesig

Die Situation innerhalb der SPD ist durch mehrere potenzielle Kandidaten geprägt, die um die Führung der Partei ringen. Mit Lars Klingbeil gibt es einen etablierten Herausforderer, der bisher offen ließ, ob er noch einmal für das Amt kandidieren wird. Sollte Heil und Klingbeil gegeneinander antreten, könnte dies beim Parteitag Mitte Januar in Bremen zu einer Kampfabstimmung führen. Seit dem Rücktritt der bisherigen Vorsitzenden Bärbel Bas im Oktober steht Hubertus Heil allein an der Spitze der Partei. Neben den beiden Männern hoffen viele Sozialdemokraten auch auf Manuela Schwesig. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hält sich bezüglich ihrer eigenen Kandidatur jedoch weiterhin bedeckt.

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Heils Ziel: Starke Sozialdemokratie trotz Umfragewerte

Hubertus Heil distanzierte sich in einem Podcast des Redaktionsnetzwerks Deutschland von der Vorstellung, den Parteivorsitz nur als Mittel zum Zweck für die Kanzlerkandidatur zu nutzen. Er betonte, dass er Parteichef werden wolle, um seiner Partei zu helfen, und nicht, um andere Ämter anzustreben. Der Finanzminister argumentierte, dass Deutschland gerade in diesen Zeiten eine starke Sozialdemokratie benötige. Er wies darauf hin, dass Umfragewerte von zwölf bis vierzehn Prozent nicht das Ende der Geschichte sein dürften. Diese klare Absichtserklärung soll dazu dienen, die Basis der Partei zu stärken und neue Perspektiven aufzuzeigen.

Kommende Entscheidungen und Terminplan

Die politische Landschaft wird sich in den nächsten Wochen weiter zuspitzen. Der Parteivorstand der SPD hat sich verpflichtet, spätestens am 16. Dezember einen Personalvorschlag für die SPD-Spitze vorzulegen. Bis zu diesem Termin werden weitere Gespräche und Diskussionen zwischen den relevanten Akteuren stattfinden. Die Unterstützung durch prominenten Sozialdemokratinnen wie Franziska Giffey könnte für Hubertus Heil von strategischer Bedeutung sein, um die nötige Mehrheit für eine Kandidatur zu sichern. Die Entwicklungen bis zum Parteitag im Januar werden darüber entscheiden, wer die Partei in der kommenden Phase der politischen Neubewertung führt.