Hubertus Heil tritt für den SPD-Vorsitz an, lehnt aber die Kanzlerkandidatur ab. Sigmar Gabriel kritisiert das Bürgergeld. Lars Klingbeil wird als Alternative gehandelt.

Hubertus Heil kündigt an, die SPD aus ihrer aktuellen Umfragetiefphase zu führen. Der 54-Jährige hat sein Engagement für das Amt des Parteivorsitz enden im Willy-Brandt-Haus bekräftigt. Gleichzeitig stellt er klar, dass er nicht als Kanzlerkandidat antritt. Seine Motivation sieht er allein in der Unterstützung seiner Partei.

Klare Absage an die Kanzlerkandidatur

Heil erklärt in einem Podcast der Rheinischen Neuen Deutschen, dass er den Parteivorsitz nicht als Zwischenstation zur Kanzlerschaft betrachtet. Er betonte, dass er das Amt nur anstrebe, um seiner Partei konkret zu helfen. Damit reagiert er auf Spekulationen, die den früheren Arbeitsminister als potenziellen Nachfolger im Bundestagswahlkampf ins Gespräch brachten. Er sei überzeugt, dass Deutschland dringend eine starke sozialdemokratische Stimme benötige.

Also read Mehrere SPD-Bundesminister für Klingbeil - Hubertus Heil will kandidieren

Er verspricht volle Kraft und Leidenschaft für den Wiederaufbau der Partei. Dennoch kritisiert er die aktuellen Marktwerte. Heil weist darauf hin, dass Umfragewerte zwischen zwölf und vierzehn Prozent nicht das Ende der politischen Geschichte darstellen dürfen. Er ist der Ansicht, dass diese Zahlen durch gezielte Maßnahmen und erneuerte Strukturen überwunden werden können.

Sigmar Gabriel mahnt zur Zurückhaltung

Innerhalb der eigenen Reihen trifft Heils Engagement auf erheblichen Widerstand. Der ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel warnte jüngst öffentlich vor einer Führung durch Heil. In einer ARD-Sendung mit der Kandidatin Caren Miosga begründete Gabriel seine Skepsis konkret. Er machte das Bürgergeld als zentrales Problem aus, das von Heil als Arbeitsminister eingeführt wurde.

Advertisement

Gabriel bezeichnete die Reform als großen Sargnagel für das Ansehen der Sozialdemokraten. Die Einführung im Jahr 2023 habe den Eindruck erweckt, das Gesetz helfe eher Menschen, die nicht arbeiten gehen. Dies habe bei erwerbstätigen Personen mit geringem Einkommen zu Unmut geführt. Viele Arbeitnehmer hätten diesen Politikansatz nicht als gerecht empfunden.

Stattdessen favorisiert Sigmar Gabriel Lars Klingbeil als bessere Alternative. Der frühere Partei-Grundsatzchef wird von Gabriel ermutigt, erneut zu kandidieren. Gabriel warnt davor, dass Deutschland nicht geholfen sei, wenn neben der Union auch der zweite Koalitionspartner instabil werde. Eine stabile Führungsstruktur sei für die Regierungsfähigkeit entscheidend.

Strukturwandel und Doppelspitze diskutiert

Trotz der kritischen Stimmen aus den Reihen der alten Garde greift Heil nach dem Parteivorsitz. Er plädiert dafür, die bestehende Doppelspitze der SPD beizubehalten. Eine Abschaffung der aktuellen Struktur hält er für kontraproduktiv. Die Herausforderungen, die Partei wieder zu stärken, seien zu groß, um sie auf wenige Schultern zu verteilen.

Heil schlägt vor, die Verantwortung breiter zu streuen. Dies gelte nicht nur für die Fraktion, sondern auch für die Länder und Kommunen. Im Parteivorsitz sieht er die Notwendigkeit, die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten. Er lässt offen, wer seine zweite Schulter in diesem Konzept sein soll.

Advertisement

Ausblick auf die politische Zukunft

Die Debatte um die zukünftige Ausrichtung der SPD hat mit Heils Ankündigung neue Dynamik erhalten. Während Heil auf den Aufbau und die Wiederherstellung der politischen Relevanz setzt, bleibt die Kritik an historischen Entscheidungen wie dem Bürgergeld bestehen. Die Rolle von Lars Klingbeil als möglicher Kompromisskandidat wird weiterhin beobachtet. Die kommenden Monate zeigen, ob sich die Partei unter neuer Führung konsolidieren kann oder ob die internen Differenzen fortbestehen.