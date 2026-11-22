Justizministerin Hubig plant die Verschärfung des Mordparagrafen, um Trennungstötungen rechtssicher als Mord zu klassifizieren und patriarchale Motive strafschärfer zu behandeln.

Die Bundesjustizministerin Christine Hubig kündigt eine gesetzliche Neuregelung an, die den Mordparagrafen im deutschen Strafgesetzbuch gezielt verschärfen soll. Ziel dieser Initiative ist die eindeutigere Erfassung und Bestrafung sogenannter Femizide, also Tötungen von Frauen aufgrund geschlechtsspezifischer oder menschenverachtender Beweggründe. Durch die geplante Änderung sollen solche Antriebe künftig ausdrücklich als Mordmerkmal genannt werden, um eine rechtssichere Ahndung zu gewährleisten.

Präzisierung von Mordmerkmalen im Gesetz

Der Entwurf sieht vor, dass gerichtliche Entscheidungen stärker auf patriarchale Herrschafts- und Besitzdenkmuster abzielen müssen. Gerichte sollen künftig prüfen, ob hinter einer Tötung die Vorstellung des Täters steht, über das Leben der Partnerin bestimmen zu dürfen. Dies betrifft insbesondere Fälle, in denen Männer Frauen töten, weil sie sich von ihnen trennen wollen oder die Selbstbestimmung ihrer Ex-Partnerin nicht akzeptieren.

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Unterschied zu anderen strafrechtlichen Kategorien

Christine Hubig kritisiert, dass aktuelle Gerichte solche Motive oft nicht ausreichend würdigen. In vergangenen Verfahren wurden Täter oft als minder schwer schuldig eingestuft, weil sie als todtraurig galten oder keinen Ausweg mehr sahen. Die geplante Rechtsänderung soll verhindern, dass diese Emotionen einen Besitz- und Herrschaftsanspruch verschleiern. Wer eine Frau tötet, weil sie sich von ihm trennt, muss damit zukünftig konsequent als Mörder bestraft werden.

Ablehnung eines separaten Femizid-Begriffs

Trotz der verschärften Mordparagrafen lehnt die Ministerin die Forderung von Frauenrechtsorganisationen nach einem eigenen Straftatbestand Femizid ab. Hubig argumentiert, dass ein zusätzlicher Paragraph keine Vorteile gegenüber dem geplanten Vorgehen biete, sondern sogar größere Nachteile mit sich bringe. Der Fokus liegt stattdessen auf der präziseren Auslegung des bestehenden Mordrechts, um lückenlose Gerechtigkeit zu schaffen.

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Statistische Lage der Gewalt gegen Frauen

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen untermauern Daten des Bundeskriminalamtes. Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 308 Frauen getötet, wie ein spezielles Lagebild zum Thema geschlechtsspezifisch gerichtete Straftaten zeigt. Davon erlitten 191 Frauen und Mädchen im Kontext häuslicher Gewalt tödliche Verletzungen. Bei 132 Fällen lag Partnerschaftsgewalt zugrunde, während 59 Taten innerfamiliärer Gewalt geschuldet waren.

Weitere Schritte im Gesetzgebungsverfahren

Der Gesetzentwurf befindet sich derzeit in der regierungsinternen Abstimmung. Hubig strebt eine schnelle Einigung in der Bundesregierung an, um den Entwurf noch in diesem Jahr zur Anhörung an die Länder und Verbände zu senden. Anschließend muss das Bundeskabinett das Vorhaben beschließen, bevor es in den Bundestag und den Bundesrat zur finalen Beratung geht.