Hubschrauber-Apfad auf dem Mount Everest tötet Touristen aus Indien

Schwerer Helikopter-Crash in Nepal tötet einen indischen Touristen und verletzt zwei weitere Personen nahe Pheriche. Details zum Unfallhergang.

Ein tödliches Drama hat sich am Dienstagmorgen in der Zeitzone Nepal s auf dem Dach der Welt ereignet. Bei der Landung in der Nähe des Bergdorfs Pheriche stießen zwei Hubschrauber miteinander zusammen. Dabei kam eine Person ums Leben, während zwei weitere Insassen schwere Verletzungen erlitten. Die Kollision ereignete sich in einer Höhe von rund 4200 Metern über dem Meeresspiegel, einem zentralen Punkt auf dem Weg zu den höchsten Gipfeln der Erde.

Unfallhergang und Videoaufnahmen

Der genaue Ablauf des Unfalls wurde durch in sozialen Medien verbreitete Videomaterialien dokumentiert. Auf diesen Aufnahmen ist deutlich zu erkennen, wie sich die Rotoren der beiden Fluggeräte kurz vor der Landung berühren und ineinander verkeilen. Durch den Zusammenstoß sackten die Maschinen ruckartig ab und schlugen hart auf dem eisigen, unwirtlichen Boden auf. Die Bilder verdeutlichen die extreme Gefährlichkeit von Lufttransporten in den Hochgebirgsregionen des Himalaya, wo selbst kleine Fehler katastrophale Folgen haben können.

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Opfer und Identität der Betroffenen

Das Todesopfer des Unfalls wurde als ein 47 Jahre alter Tourist aus Indien identifiziert. Nach Berichten der Zeitung Kathmandu Post war er einer der Passagiere an Bord einer der beteiligten Maschinen. Ein weiterer schwerer Schaden trat bei einem Touristen aus Neuseeland auf. Dieser musste sofort medizinisch versorgt und in die rund 250 Kilometer entfernte Hauptstadt Kathmandu ausgeflogen werden, um dort in spezialisierten Kliniken behandelt zu werden. Der nepalesische Pilot eines der Hubschrauber erlitt ebenfalls Verletzungen, konnte jedoch an der Unfallstelle versorgt werden. Die genaue Anzahl der weiteren Insassen an Bord der beiden Helikopter wurde in den vorliegenden Informationen nicht vollständig spezifiziert.

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Strategische Bedeutung von Pheriche

Die Wanderer befanden sich auf ihrem Weg zu einem wichtigen Zwischenstopp in Pheriche. Dieses Bergdorf spielt eine kritische Rolle bei der Akklimatisierung von Bergsteigern, die den Mount Everest besteigen möchten. Hier können sich die Tourenteilnehmer an die dünne Luft in großen Höhen gewöhnen und ihre Gesundheit medically überwachen lassen. Erst nach dieser Phase der Anpassung macht es Sinn, den weiteren, oft zwei Wochen dauernden Fußmarsch zum Basislager auf rund 5300 Metern Höhe anzutreten. Die Logistik dieser Akklimatisierungsphase ist entscheidend für das Überleben in der Tötlichen Zone.

Rückkehr und touristische Infrastruktur

Nicht nur der Aufstieg ist logistisch anspruchsvoll, auch die Rückkehr der Wanderer wird häufig durch Helikopterflüge organisiert. Viele Touristen nutzen den Flug von Pheriche direkt zum Flughafen nach Kathmandu, um sich den langen und erschöpfenden Abstieg zu ersparen. Dieser Service ist ein fester Bestandteil der modernen Tourismusindustrie im Nepal des Himalaya. Der jüngste Unfall hat jedoch erneut die Risiken dieser schnellen Transportmethode verdeutlicht. Die Kombination aus extremem Gelände, instabilem Wetter und hoher Belastung der Maschinen erfordert größte Sorgfalt von den Betreibern und Behörden.