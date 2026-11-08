Hubschrauber-Diebstahl bei Thomas Morgenstern: 600.000 Euro weg

Olympiasieger Thomas Morgenstern gibt den Diebstahl seines Hubschraubers bekannt. Das wertvolle Luftfahrzeug wurde im September gestohlen und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht.

Der ehemalige Skisprung- Olympiasieger Thomas Morgenstern hat einen bizarren Diebstahl bekannt, der seine eigene Realität ins Wanken brachte. Bei der Gelegenheit zum 44. Deutschen Sportpresseball in Frankfurt gab der 40-Jährige preis, dass Unbekannte im September seinen Hubschrauber entwendet haben. Bis heute fehlt jede Spur des Luftfahrzeugs, dessen Wert auf rund 600.000 Euro geschätzt wird.

Diebstahl begann mit mysteriösem Anruf

Der Vorfall spielte sich in den frühen Morgenstunden ab, als das Telefon von Thomas Morgenstern und seiner Partnerin plötzlich läutete. Beide schliefen zu diesem Zeitpunkt und reagierten zunächst ungläubig auf den Anruf vom lokalen Flugplatz. Morgenstern beschrieb das Gefühl in diesem Moment als absurd und verglich die Situation mit der deutschen Comedy-Sendung "Verstehen Sie Spaß?". Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass hier etwas Ernstes vor sich geht.

Also read Wert von 700.000 Euro: Helikopter von Skispringer Thomas Morgenstern geklaut

Tatortflugplatz ohne Kamera-Team

Am nächsten Tag besuchten der Österreicher und seine Partnerin gemeinsam den Flugplatz, um den vermeintlichen Scherz zu klären. In der Annahme, ein Team würde sie filmen, suchten sie sogar nach versteckten Kameras. Stattdessen stellten sie schockiert fest, dass der Hubschrauber tatsächlich verschwunden war. Die Enttäuschung mündete in fassungsloses Staunen über die gelungene Täuschung.

Advertisement

Ungeklärte Hintergründe der Tat

Offen bleibt bis dato, wie die Täter den Hubschrauber entwendet haben und ob sie ihn tatsächlich in die Luft brachten. Es gibt derzeit keine Hinweise auf den Verbleib des Luftfahrzeugs. Die Ermittlungen seitens der Behörden laufen noch, aber ein klares Bild ergibt sich bisher nicht. Morgenstern hält die Aktion für Wahnsinn, da der Diebstahl technisch und logistisch so perfekt durchgeführt wurde.

Wertverlust und Karrierehintergrund

Ein Hubschrauber dieser Kategorie kostet rund 600.000 Euro, was den finanziellen Schaden für den Skisprung-Star beträchtlich ausfallen lässt. Thomas Morgenstern zählt zu den erfolgreichsten Skispringern Österreichs. Er wurde dreimal Olympiasieger, gewann drei Gesamtweltcups und holte acht Weltmeistertitel. Am 26. September 2014 erklärte er seinen Karriereende nach zwei schweren Stürzen im Alter von 27 Jahren.