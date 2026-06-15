Hubschrauberabsturz in Rio: US-Sänger Oliver Tree unter den Toten

Bei einem Zusammenstoß zweier Hubschrauber in Rio de Janeiro kommt der US-Sänger Oliver Tree ums Leben. Der Musiker war auf Welttournee und wurde mit Hits wie Life Goes On bekannt.

Bei einem schweren Hubschrauberunglück in Rio de Janeiro sind am Sonntag sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der US-amerikanische Sänger Oliver Tree Nickell. Die beiden Helikopter kollidierten in der Luft über dem Stadtteil Recreio dos Bandeirantes und stürzten auf das Gelände eines Autohändlers.

Trümmerteile flogen hunderte Meter weit und mehrere Autos gingen in Flammen auf. Die Löscharbeiten wurden durch brennende Batterien von Elektroautos erschwert. Für die Insassen beider Maschinen kam jede Hilfe zu spät. Oliver Tree Nickell, der mit bürgerlichem Namen hieß, war auf einer Welttournee in Südamerika unterwegs.

Geplant waren Konzerte in 30 Ländern, darunter ein Auftritt Mitte September in Berlin. Der Sänger wurde mit seinem markanten Haarschnitt, schrillen Outfits und oft absurd wirkenden Musikvideos weltberühmt. Hits wie Life Goes On und Miss You erreichten auf YouTube hunderte Millionen Aufrufe, monatlich hörten über elf Millionen Menschen seine Musik auf Spotify. Erst vor wenigen Wochen hatte sich Oliver Tree in einem Interview mit seinem Tod beschäftigt und erklärt, dass seine Familie nach seinem Tod keinen Cent erben solle.

Stattdessen wolle er sein Vermögen über eine Stiftung an junge Künstler weitergeben. Der YouTuber und Boxer KSI, ein enger Freund von Oliver Tree, äußerte sich auf Social Media betroffen. Er schrieb, dass Tree noch so viel Leben vor sich gehabt hätte, und nannte ihn eine Legende. KSI gestand, dass es sich immer noch nicht real anfühle und ihm richtig schlecht sei.

Die Ermittler versuchen nun, die genaue Ursache des Zusammenstoßes zu klären. Es ist noch unklar, wie es zu der Kollision kommen konnte. Die Nachricht vom Tod des 32-jährigen Künstlers hat weltweit Trauer bei Fans und Kollegen ausgelöst. Oliver Tree hinterlässt keine direkten Erben im Sinne von Ehefrau oder Kindern, da er keine Zeit mehr hatte, zu heiraten oder Vater zu werden.

Sein Vermächtnis wird jedoch durch seine Musik und seine Vision, junge Talente zu fördern, fortbestehen





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