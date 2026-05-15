Hugely Successful Athlete, Artist, and Speaker, Noel Mattli Shows Attendances with his Impressive Dancing Abilities

Mattli is a renowned figure in his field, known for his impressive Stagenflugs skills and his creative contributions in the cultural realm of Dance.

im Stangenflug auf, indem er 27 Sprünge absolvierte. Parallel zu seinen sportlichen Erfolgen ist Mattli als Werbemodel und Speaker aktiv, vertritt Marken wie "New Balance", "Kuoni Sport" und die Jungfrau Region.

Er nutzt Social Media, um tausende Follower zu motivieren. Außerdem engagiert er sich als Coach, leitet Outdoor-Ninjaparks mit "Barzflex" und fördert den in der Öffentlichkeit. Sein Ziel ist dabei, Sport, Entertainment und Persönlichkeitsentwicklung miteinander zu verbinden. Für den Ninja-Warrior-Star ist das Tanzen komplettes Neuland, doch er will alles geben und das Publikum mit seinen neuen Fähigkeiten begeistern.

Eine große Unterstützung hat er bereits, denn er wird mit der Tänzerin Malika Dzumaev tanzen. Gemeinsam mit Malika Dzumaev startete Joel Mattli erfolgreich in den Tanzwettbewerb: Schon in der Kennenlernshow sicherten sie sich das Direktticket, das ihnen den Einzug in die zweite Folge garantierte. In der weiteren regulären Folge von "Let's Dance" ging es solide weiter. In Folge 3 bekamen Mattli und seine Tanzpartnerin sogar die beste Punktzahl des Abends.

In Show 4 räumte Mattli dann komplett ab: Das Tanzpaar erhielt die ersten 30 Punkte der Staffel! Und genauso stark ging es für sie weiter. Joel Mattli musste in Show 8 gleich doppelt ran: Beim Partnertausch zeigte er ebenfalls solide Leistungen. Mit seiner Mutter und Tanzpartnerin empfing er eine große Unterstützung.

Besonders bewegend war, dass Joel den Auftritt seiner Mutter und sprach damit offen über den Verlust seines verstorbenen Vaters. Seine Familie und Zusammenhalt standen im Mittelpunkt des Ausdrucks. Ob er in einer Beziehung ist, ist nicht bekannt.





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