Hugh Jackman als gnadenloser Robin Hood: Deutscher Trailer zu "The Death Of Robin Hood"

Der deutsche Trailer zu "The Death Of Robin Hood" zeigt Hugh Jackman in einer völlig neuen Rolle: als zynischen und brutalen Gesetzlosen. Der Film von "Pig"-Regisseur Michael Sarnoski startet am 18. Juni 2026 in den Kinos und rechnet radikal mit dem klassischen Heldenmythos ab.

Hugh Jackman schlüpft in eine radikal neue Interpretation der Robin-Hood-Legende: Der deutsche Trailer zu "The Death Of Robin Hood " verspricht einen düsteren, brillanten Historien-Action er, der mit dem klassischen Heldenmythos gründlich aufräumt.

In nur drei Tagen wird der australische Superstar zu einem der legendärsten Helden der englischen Folklore - doch wer sich den Film ansieht, wird einen völlig anderen Robin Hood erleben. Unter der Regie von Michael Sarnoski, der zuletzt mit dem beklemmenden Drama "Pig" für Aufsehen sorgte, steht nicht der edelmütige Wohltäter im grünen Gewand im Mittelpunkt, sondern ein zynischer, gnadenloser Gesetzloser. Die Population Englands im Mittelalter leidet unter der Tyrannei des Prinzen John und des korrupten Sheriffs von Nottingham.

Statt einer heldenhaften Befreiung bringt Robin Hood mit seiner Bande nur weitere Gewalt und Angst. Der Film beginnt mit einer Szenenfolge von solcher schonungsloser Brutalität, dass sie direkt verstört. In der zweiten Hälfte sucht die Geschichte dann eine deutlich ruhigere, von Erlösung geprägte Richtung, kann die kinetische Wucht des Auftakts aber nicht ganz halten. Insgesamt offeriert "The Death Of Robin Hood" eine provokante Neubewertung des Mythos, die das Potenzial hat, das Publikum nachhaltig zu polarisieren.

Der deutsche Kinostart ist für den 18. Juni 2026 angesetzt. Wer es ertragen kann, den Helden als schmutzigen Gauner zu sehen, der selbst vor dem Mord an Kindern nicht zurückschreckt, sollte sich den Film unbedingt merken





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