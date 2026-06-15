Hugh Jackman als Robin Hood: Neuer Film bricht Fluch der Verfilmungen

Der neue Action-Thriller 'The Death of Robin Hood' mit Hugh Jackman in der Hauptrolle erhält herausragende Kritiken und ist die am besten bewertete Robin-Hood-Verfilmung seit 1922 und 1938.

Hugh Jackman schlüpft in seinem neuesten Action-Thriller 'The Death of Robin Hood ' in die Rolle des legendären Helden, und dieser Film bricht jetzt schon einen Fluch, der seit Jahrzehnten auf den Verfilmungen rund um Robin Hood lastet.

Die Handlung basiert auf der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Ballade 'Robin Hoods Tod' und fokussiert sich auf die späteren Jahre des berüchtigten Gesetzlosen, der von seinen Verbrechen und der Gewalt seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Anders als frühere, eher abenteuerliche Adaptionen zeichnet Regisseur und Drehbuchautor Michael Sarnoski ein düsteres, introspektives Porträt eines gealterten Helden, der mit den Konsequenzen seiner Taten kämpft. Der Film wird in Deutschland ab dem 18.

Juni in den Kinos zu sehen sein, aber die ersten Kritiken sind bereits eingetroffen und sie sind überwältigend positiv. Auf der Plattform Rotten Tomatoes hat 'The Death of Robin Hood' einen Score von 100 Prozent erreicht, was ihn zur am besten bewerteten Robin-Hood-Verfilmung seit den Stummfilmklassikern von 1922 und 1938 macht, die ebenfalls perfekte Bewertungen erhielten.

Damit bricht der Film endlich den so genannten 'Fluch', der über vielen Adaptionen des Sagenstoffs lag - nur wenige frühere Versionen konnten bei Kritikern und Publikum wirklich überzeugen. Die Kritiken loben vor allem die Art und Weise, wie Sarnoski die Legende neu interpretiert, und Hugh Jackmans intensive Darstellung des gezeichneten Helden.

Einige Stimmen heben hervor, dass der Film bewusst keine konventionelle Unterhaltung biete, sondern düster, schmerzhaft und emotional herausfordernd sei - und gerade deshalb einer der bewegendsten Filme der letzten Jahre. Natürlich gibt es auch kritische Stimmen: Manche Rezensenten bemängeln, dass der Film unnötig gewalttätig, zu zynisch oder zu langsam sei. Dennoch überwiegt die Begeisterung. Der Fokus auf das Geschichtenerzählen selbst und darauf, wie sich Mythen im Lauf der Zeit wandeln, wird als besonders gelungen hervorgehoben.

Die hessische Rauheit der zerstörten Welt und die ernsthafte Auseinandersetzung mit Fragen der Seele verleihen dem Film eine Tiefe, die man von einem Robin-Hood-Film nicht erwartet hätte. Mit dieser Mischung aus düsterem Realismus und mythischer Größe könnte 'The Death of Robin Hood' nicht nur den Fluch brechen, sondern auch Maßstäbe für zukünftige Adaptionen setzen. Der Film startet am 18. Juni in den deutschen Kinos und verspricht, ein neues Kapitel in der Filmgeschichte des legendären Helden aufzuschlagen





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