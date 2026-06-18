Hugh Jackman als Robin Hood: Wie ein Film namens Pig ihn überzeugte

Hugh Jackman übernimmt die Hauptrolle in Michael Sarnoskis The Death of Robin Hood. Seine Entscheidung wurde maergeblich durch den Film Pig beeinflusst. Regisseur Sarnoski ist bekannt für seine einzigartige Stimme im Filmgeschäft. Die Neuinterpretation zeigt Robin Hood nicht als strahlenden Helden, sondern als verwundeten, älteren Mann auf einer Klosterinsel. Der Kinostart des Films wird begleitet von einer Podcast-Episode, die den Film bespricht, und der Spannung auf Quentin Tarantinos Urteil.

Dass wir Hugh Jackman ab sofort als bogenschießenden Räuber in The Death of Robin Hood im Kino erleben dürfen, verdanken wir einem Tarantino-Lieblingsfilm. Einen Vielfraß (so die Übersetzung des englischen Tiers "Wolverine") hat Hugh Jackman bereits mehrfach verkörpert.

Es war jedoch ein Schwein, das ihn davon überzeugte, die Hauptfigur in The Death of Robin Hood anzunehmen. Nach mehreren Kurzfilmen und Serienepisoden gab Regisseur... Nachdem ich 20 Seiten des Drehbuchs gelesen hatte, dachte ich: Hier schlummert etwas Besonderes. Ich hatte damals noch nicht Pig gesehen.

Ich war im Prinzip schon zur Zusage bereit. Aber nachdem ich zehn Minuten von Pig geschaut hatte, schrieb ich meinem Agenten und sagte: 'Ich bin dabei!

' ist eine einzigartige Stimme im Filmgeschäft. Selbstbewusst, intelligent und mit einem Verständnis für Geschichten und Publikum. In The Death of Robin Hood ist die Titelfigur nicht der strahlende Held, zu dem die weitererzählten Legenden ihn gemacht haben. Als er in einer letzten Schlacht in fortgeschrittenem Alter schwer verwundet wird und sich auf einer Klosterinsel erholt, muss er mit seiner... feiert The Death of Robin Hood seinen Kinostart.

Wer parallel dazu Michael Sarnoskis Pig sehen will, kann den Film aktuell bei den... An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Was den Kinobesuch von The Death of Robin Hood so außergewöhnlich macht, habe ich auch mit FILMSTARTS-Kollege Christoph Peterson im Podcast Leinwandliebe besprochen.

Hört mal rein, um ein Gefühl für Michael Sarnoskis neuen Film zu bekommen. Jetzt müssen wir nur noch Quentin Tarantinos Urteil abwarten





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