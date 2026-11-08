Hugh Jackman als Wolverine: Kevin Feige plant Nachfolger mit Jeremy Allen White

Marvel-Studios-Chef Kevin Feige sucht angeblich einen neuen Darsteller für Wolverine. Jeremy Allen White hat bereits mit Marvel Studios gesprochen und könnte die ikonische Rolle in den X-Men übernehmen.

Seit dem Jahr 2000 bleibt Wolverine eine der wenigen Figuren, die in der Filmreihe treu blieben. Der Charakter wurde ausschließlich von Hugh Jackman verkörpert, während andere Rollen neu besetzt wurden. Der 58-jährige Schauspieler steht bis heute für die physische Intensität dieser Figur.

Physikalische Last für Hugh Jackman

Die Vorbereitung auf die Rolle von Wolverine ist extrem anspruchsvoll und belastet den Körper stark. Jackman verriet, dass er täglich bis zu 8.000 Kalorien zu sich nehmen muss. Diese hohe Zufuhr an Energie ist für ihn eine immense Qual während der Dreharbeiten. Trotz der jahrelangen Belastung ist die Figur ein fester Bestandteil der X-Men-Filme.

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Neue Kandidaten bei Marvel Studios

Es gibt starke Hinweise darauf, dass Kevin Feige einen anderen Schauspieler für die Rolle anvisiert. Der Chef von Marvel Studios hat bereits Gespräche mit Jeremy Allen White geführt. Dieser bekannte Darsteller soll sich für das Angebot interessiert gezeigt haben. Die Gespräche begannen zunächst für eine kleine Cameo-Rolle.

Rolle im MCU unter Jake Schreier

Jeremy Allen White könnte bereits in einem zukünftigen X-Men-Film erscheinen. Die Regie übernimmt Jake Schreier, der auch für Thunderbolts bekannt ist. Dieser Film markiert den offiziellen Start der X-Men im Marvel Cinematic Universe. Es ist unklar, ob die Rolle von White langfristig übernommen wird. Zuerst war nur ein kurzer Auftritt geplant.

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Fernseh- und Filmkarriere von Jeremy Allen White

Der 33-jährige Schauspieler ist durch seine Hauptrolle in The Bear sehr bekannt. Er gewann für diese Leistung zwei Emmy Awards in Folge. Weitere wichtige Projekte sind Shameless und The Iron Claw. Auch seine Darstellung von Bruce Springsteen in Deliver Me from Nowhere wurde gelobt. Diese Erfolge machen ihn zu einer interessanten Wahl für Marvel.

Künftige Entwicklung der Figur Wolverine

Die Zukunft der Figur ist noch nicht vollständig geklärt. Es ist nicht sicher, ob Hugh Jackman die Rolle endgültig aufgibt. Jeremy Allen White hat sein Interesse an einer Mitwirkung bereits signalisiert. Die Fans erwarten spannende Entwicklungen in der neuen X-Men-Ära. Die Entscheidung von Kevin Feige wird die Fans weltweit betreffen.