Hugh Jackman beweist: Die Vorbereitung auf eine Rolle kann Langzeitschäden verursachen

Schauspieler investieren oft viel Zeit und Energie in die Vorbereitung auf eine Rolle. Doch diese intensive Vorbereitung kann auch Langzeitschäden verursachen, wie Hugh Jackman beweist. Der Hollywood-Star sprach kürzlich über die Auswirkungen seiner Rolle als Wolverine auf seine Karriere und seine Stimme.

Schauspieler*innen investieren oft mehr als nur Zeit und Energie, um sich auf eine Rolle vorzubereiten. Doch diese intensive Vorbereitung kann auch Langzeitschäden verursachen, wie Hugh Jackman beweist.

In einem kürzlichen Interview mit der BBC sprach der Hollywood-Star über die Auswirkungen seiner Rolle als Wolverine auf seine Karriere und seine Stimme. Hugh Jackman bekannte, dass er sich über die Jahre hinweg viele Muskeln antrainieren musste, um den durchtrainierten Körper des Mutanten darzustellen und diesen stets in Form zu halten.

Dies hatte jedoch auch Auswirkungen auf seine andere Arbeit als Darsteller am Broadway, wo er zuletzt in dem Stück 'The Music Man' sein Talent als Sänger und Tänzer unter Beweis stellen konnte. Neben dem Problem, dass sein aufgepumpter Körper für die Broadway-Show nicht mehr in das Kostüm passte, verriet Hugh Jackman, dass die Rolle des Wolverine auch seine Stimme beeinträchtigt hat.

Er erklärte, dass er seiner Stimme durch das Knurren und Schreien in der Rolle geschadet hat und dass seine Falsettstimme nicht mehr so stark ist wie früher. Er gibt jedoch zu, dass er für jede Rolle viel Mühe investiert, sowohl bei der körperlichen Bewegung als auch bei der stimmlichen Vorbereitung. Der Marvel-Star Robert Downey Jr. hatte ebenfalls mit den Auswirkungen seiner Rollen zu kämpfen, als er als Serienstar gefeuert wurde.

Doch Disney hat nach der Schlappe von 'Avengers: Doomsday' Konsequenzen gezogen und bereitet sich bereits für 'Avengers 6' vor





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