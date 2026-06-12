Hugh Jackman bricht den Robin-Hood-Fluch: Neue Verfilmung begeistert Kritiker

Hugh Jackmans neuer Action-Thriller 'The Death of Robin Hood' erhält hervorragende Kritiken und bricht einen jahrzehntelangen Fluch schlechter Robin-Hood-Verfilmungen.

Hugh Jackman schlüpft für seinen neuesten Action-Thriller in die Rolle eines uralten Helden und bricht damit jetzt schon einen Fluch, der seit Jahrzehnten auf den Filmen rund um diese Helden-Legende liegt.

Der Film 'The Death of Robin Hood' basiert auf der Ballade 'Robin Hoods Tod' aus dem 17. Jahrhundert und konzentriert sich auf die späteren Jahre des legendären Gesetzlosen, der von seinen früheren Verbrechen heimgesucht wird. Regie führt Michael Sarnoski, der auch das Drehbuch verfasst hat. Der Film startet am 18.

Juni in den deutschen Kinos und verspricht eine düstere, erwachsene Interpretation des Mythos. Die ersten Kritiken sind bereits eingetroffen und übertreffen alle Erwartungen. Auf Rotten Tomatoes erzielt 'The Death of Robin Hood' einen Score von 88 Prozent, was ihn zur am besten bewerteten Robin-Hood-Verfilmung seit den Versionen von 1922 und 1938 macht, die jeweils 100 Prozent erreichten. Damit bricht der Film einen langjährigen Fluch: Seit Jahrzehnten scheiterten die meisten Adaptionen des Stoffes an den Kritiken.

Hugh Jackmans Darstellung wird besonders gelobt; Kritiker heben hervor, dass der Film bewusst nicht auf leichte Unterhaltung setzt, sondern eine schmerzhafte, bewegende Geschichte erzählt. Ein Kritiker schreibt: 'The Death of Robin Hood ist düster, mitunter schmerzhaft und ganz bewusst nicht darauf aus, im herkömmlichen Sinne gute Unterhaltung zu bieten. Dennoch ist er einer der bewegendsten Filme, die ich seit Langem gesehen habe.

' Ein anderer lobt: 'Sarnoski beschäftigt sich mit dem Akt des Geschichtenerzählens und damit, wie sich jede Geschichte im Laufe der Zeit entwickelt oder verändert. Das ist ein passender Fokus für einen Mythos wie Robin Hood.

' Ein dritter resümiert: 'Der Tod von Robin Hood fesselt uns durch die schiere Strenge seiner Neuerfindung, die verwurzelte, hessische Rauheit seiner zerstörten Welt und seine ernsthafte, komplexe Beschäftigung mit Fragen der Seele. ' Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. Einige bemängeln die unnötige Gewalttätigkeit, den Zynismus oder das langsame Tempo. Solche Einwände sind typisch für die Rezeption von Robin-Hood-Verfilmungen, die historisch selten hohe Kritiken erhielten.

Viele Adaptionen, wie die von Kevin Costner oder Russell Crowe, blieben unter 60 Prozent auf Rotten Tomatoes. Sollte 'The Death of Robin Hood' seine Bewertungen halten oder sogar verbessern, würde der Fluch endgültig gebrochen sein. Der Film zeigt, dass eine düstere, charakterschwere Neuinterpretation des Mythos durchaus erfolgreich sein kann. Hugh Jackman beweist einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit und könnte mit dieser Rolle einen neuen Meilenstein setzen.

Die Vorfreude auf den Kinostart ist groß, und die Diskussion über die beste Robin-Hood-Verfilmung wird neu entfacht. Ob der Film den hohen Erwartungen gerecht wird, werden die Zuschauer ab dem 18. Juni selbst beurteilen können. Fest steht: 'The Death of Robin Hood' ist bereits jetzt ein bemerkenswerter Beitrag zur Filmgeschichte





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