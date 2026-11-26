Nach mehr als vier Jahren hat ein Käufer für das Luxuspenthouse von Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im New Yorker West Village gefunden. Das Anwesen wurde ursprünglich 2008 gekauft und nach der Trennung des Paares 2023 zunächst vermietet, bevor es im März 2026 erneut zum Verkauf stand. Der genaue Verkaufspreis ist nicht bekannt.

Die Entertainment-News im GALA-Ticker: Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness ziehen bei Luxusimmobilie einen Schlussstrich +++ Thore Schölermann: Vom TV-Star zum McDonald's-Unternehmer +++ Britische"Let's Dance"-Stars sorgen für Liebesgerüchte.

Endlich! Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness finden Käufer für ihr Luxus-Penthouse, 70, nun endlich ein weiteres Kapitel ihrer gemeinsamen Vergangenheit abschließen: Für ihr einstiges Luxus-Penthouse in New York wurde endlich ein Käufer gefunden. Mehr als vier Jahre stand die Immobilie im West Village zum Verkauf. Ursprünglich hatten der Schauspieler und seine damalige Ehefrau im Juni 2022 einen Preis von 38,9 Millionen US-Dollar aufgerufen.

Advertisement

Advertisement

Nachdem sich zunächst kein Käufer gefunden hatte, senkten sie die Forderung deutlich. Zuletzt wurde das Anwesen für 28,75 Millionen US-Dollar angeboten. Laut "HELLO!