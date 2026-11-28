Nach über vier Jahren gibt es endlich einen Käufer für Hugh Jackmans einstiges Ehepenthouse. Doch wichtige Details bleiben offen.

einen Käufer für ihr früheres Liebesnest gefunden. Mehr als vier Jahre lang stand das einstige Ehe-Penthouse der beiden in Manhattan zum Verkauf, nun ist die Luxuswohnung im New Yorker West Village unter Vertrag.

Wie viel der neue Besitzer am Ende tatsächlich auf den Tisch legt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Auch wie Hugh und Deborra-Lee den Erlös untereinander aufteilen, ist bislang nicht bekannt. Das Anwesen in der Perry Street war während ihrer langen Ehe das gemeinsame Zuhause des einstigen Hollywood-Paares. Im Jahr 2008 hatten der Schauspieler und seine damalige Frau die Immobilie für rund 19 Millionen Euro erworben.

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Platz gibt es in dem Penthouse mehr als genug: Auf rund 1.022 Quadratmetern verteilt es sich über die achte, neunte und zehnte Etage eines Turms aus Glas und Aluminium, den Stararchitekt Richard Meier entworfen hat. Zur Ausstattung zählen fünf Schlafzimmer, fünf Badezimmer und drei private Terrassen.