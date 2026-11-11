Hugh Jackman zeigt Muskeln am Bondi Beach - Marvel sucht Nachfolger für Wolverine

Hugh Jackman präsentiert sich bei Strandspaziergang in Sydney in Topform. Während der Star seine Fitness demonstriert, bereitet Marvel bereits die Suche nach einem neuen Wolverine für den Film von 2028 vor.

Der Hollywood-Star Hugh Jackman hat seinen physischen Zustand bei einem Urlaubsaufenthalt in Australien unter Beweis gestellt. Der 58-jährige Schauspieler genoss gemeinsam mit seinem Personaltrainer Michael Ryan und seiner Freundin Sutton Foster die Sonne am berühmten Bondi Beach in Sydney. Bei diesem Anlass präsentierte er seinen durchtrainierten Oberkörper, was auf seine anhaltende körperliche Verfassung hinweist.

Fitness am Strand trotz fortgeschrittenen Alters

Jackman stürzte sich während des Aufenthalts in die Fluten des Ozeans und spielte mit seinen Begleitern Frisbee. Die Szene zeigte deutlich, dass der Schauspieler auch mit 58 Jahren noch über eine bemerkenswerte Muskelstruktur verfügt. Diese Form ist für einen Künstler seines Alters ungewöhnlich und hebt ihn von vielen Kollegen ab, die nach dem Ende ihrer Hauptkarriere oft weniger Wert auf intensive körperliche Ertüchtigung legen. Die Präsenz am Strand diente zugleich als Einblick in sein privates Leben fernab der Leinwand.

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Rolle von Trainer Michael Ryan bei der Formung

Die aktuelle Kondition des Schauspielers ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger Arbeit mit seinem australischen Personaltrainer Michael Ryan. Ryan hat sich seit mehr als drei Jahrzehnten darauf spezialisiert, Schauspieler für filmische Rollen vorzubereiten. Er begleitet Jackman bereits seit vielen Jahren und war entscheidend an der Verwandlung zum muskelbepackten Wolverine beteiligt. Jackman hat Ryan öffentlich mehrfach für diese Unterstützung gedankt und erklärt, dass er ohne die Hilfe des Trainers diese Transformation nicht hätte schaffen können.

Neue Beziehung mit Sutton Foster in New York

Neben der körperlichen Vorbereitung steht auch das private Leben im Fokus. Sutton Foster besucht die australische Heimat von Jackman erstmals als seine Partnerin. Die beiden Schauspieler lernten sich in der Theaterwelt kennen und arbeiteten eng bei der Broadway-Produktion von "The Music Man" zusammen. Ende 2024 gaben sie an, ein Paar zu sein, und machten ihre Beziehung im Januar 2025 öffentlich. Inzwischen leben die meisten Tage des Paares überwiegend in New York, wobei dieser Besuch in Sydney eine besondere Bedeutung hat.

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Marvel plant neuen Wolverine für 2028

Trotz der aktuellen Fitnessbereitschaft könnte Jackmans ikonische Rolle bald an einen jüngeren Kollegen gehen. Seit dem ersten "X-Men"-Film im Jahr 2000 ist der Schauspieler untrennbar mit der Figur des Wolverine verbunden. Zuletzt kehrte er 2024 spektakulär für den Film "Deadpool & Wolverine" zurück. Dennoch bereitet Marvel bereits für 2028 einen neuen "X-Men"-Film vor, bei dem langfristig ein neuer Wolverine gesucht wird.

Mögliche Kandidaten und offene Fragen

Brancheninsider berichten aktuell, dass Jeremy Allen White, bekannt aus der Serie "The Bear", als möglicher Kandidat gehandelt wird. Der 35-jährige Star soll sich bereits mit Verantwortlichen von Marvel getroffen haben. Eine offizielle Bestätigung einer Besetzung liegt jedoch noch nicht vor. Es bleibt unklar, ob Jackman seine Krallen vorher noch einmal ausfahren wird. Beim Badeurlaub wirkt der Schauspieler jedenfalls weit entfernt vom körperlichen Ruhestand und beweist, dass er weiterhin hohe Standards setzt.