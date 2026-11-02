Hugo Boss senkt Prognose: Modekonzern erwartet Umsatzrückgang

Hugo Boss reduziert die Jahresprognose für den Umsatz und den Gewinn deutlich. Der Modekonzern verzeichnet im dritten Quartal einen Umsatzverlust, während Alstom und Puma ebenfalls mit Problemen kämpfen.

Der Modekonzern Hugo Boss hat seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr deutlich nach unten korrigiert. Das im SDax notierte Unternehmen informierte am Montagabend über diese Anpassung, die auf veränderte Marktbedingungen und strategische Neuorientierungen zurückzuführen ist. Die neue Schätzung geht von einem währungsbereinigten Rückgang des Konzernumsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Dies stellt eine Abschwächung gegenüber der früheren Einschätzung dar, die einen Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich vorhersah. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Wende für den deutschen Luxus- und Sportswear-Hersteller, der in der Vergangenheit oft mit starkem Wachstum aufwarten konnte.

Umsatz- und Gewinnerwartungen reduziert

Parallel zur Umsatzprognose hat der Vorstand von Hugo Boss auch die Erwartungen für das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) gesenkt. Das Unternehmen rechnet nun mit einem EBIT in einer Bandbreite von 250 bis 300 Millionen Euro. Dies entspricht einer Reduzierung um 50 Millionen Euro im Vergleich zur vorherigen guidance. Die Begründung für diese konservativere Ausrichtung liegt in mehreren Faktoren. Zum einen führen sich rasch wandelnde Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz und Technologie zu höheren nicht zahlungswirksamen Abschreibungen auf IT-Assets. Zum anderen trifft der Konzern vorsichtigere Annahmen hinsichtlich der künftigen Konsumnachfrage. Diese kombinierten Effekte zwingen Hugo Boss, die finanziellen Zielmarkierungen anzupassen, um realistische Erwartungen an die Anleger und den Markt zu kommunizieren.

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Quartalszahlen zeigen gemischtes Bild

Betrachtet man die konkreten Zahlen des dritten Quartals, offenbart sich ein differenziertes Bild der wirtschaftlichen Lage. Der Konzernumsatz ging währungsbereinigt um fünf Prozent zurück. In der Konzernwährung belief sich der Rückgang auf vier Prozent, was einem absoluten Wert von 946 Millionen Euro entspricht. Trotz des Umsatzrückgangs verbesserte sich die Bruttomarge signifikant. Sie stieg um 220 Basispunkte auf 63,3 Prozent an. Diese positive Entwicklung wird auf anhaltende Effizienzsteigerungen in der Beschaffung sowie auf eine optimierte Preisgestaltung des Unternehmens zurückgeführt. Allerdings führte die Situation zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses (EBIT) von 95 auf 81 Millionen Euro. Die EBIT-Marge sank dabei von 9,6 Prozent auf 8,6 Prozent, was die Herausforderungen bei der Profitabilität trotz guter Margen im Bruttobereich unterstreicht.

Alstom korrigiert Prognose erneut

Neben Hugo Boss steht auch der französische Zughersteller Alstom unter starkem Druck. Der Siemens-Rivale hat seine Prognose erneut nach unten korrigiert, was die Aktienkurse an der Pariser Börse sofort reagiern ließ. In den ersten Handelsminuten des Montags verloren die Papiere rund ein Viertel an Wert. Die Gründe für diese drastische Anpassung liegen in anhaltenden Problemen mit Nahverkehrszügen vom Typ Coradia Max in Deutschland. Aufgrund dieser technischen und logistischen Schwierigkeiten rechnet Alstom nun nur noch mit einer Gewinnmarge von rund einem Prozent. Dies entspricht einem Rückgang von 5,5 Prozentpunkten gegenüber der letzten Prognose.

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Zudem muss sich Alstom mit liquiden Mitteln auseinandersetzen, die abfließen werden. Das Unternehmen erwartet einen Abfluss von 1,5 Milliarden Euro an Barmitteln, im Gegensatz zur früheren Annahme eines Zuflusses. Diese Verschlechterung der Cashflow-Prognose trifft den Konzern zu einem besonders sensiblen Zeitpunkt. Erst vor sieben Monaten hatte Alstom die Prognose bereits gekappt und dies mit Verzögerungen und Problemen bei mehreren Großaufträgen begründet. Im ersten Halbjahr fuhr Alstom nach vorläufigen Zahlen einen Verlust ein. Die Marge lag in diesem Zeitraum bei minus vier Prozent, nach 6,4 Prozent im Vorjahr. Der seit April amtierende CEO Martin Sion kündigte daraufhin umfassende Einsparungen und einen Schuldenabbau an. Das erklärte Ziel ist es, ab dem kommenden Jahr wieder in stabileres finanzielles Fahrwasser zu kommen und die operative Effizienz wiederherzustellen.

Erfolgsstoryn bei AbbVie und Astrazeneca

Während die europäischen DAX- und CAC40-Konzerne kämpfen, verzeichneten US-Pharmakonzerne überraschend starke Ergebnisse. Der US-Pharmakonzern AbbVie hob seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr an, nachdem das dritte Quartal besser als erwartet ausgefallen war. Ein florierender Absatz mit neueren Immun- und Neurologie-Medikamenten glich die Umsatzeinbußen beim einstigen Kassenschlager Humira aus. Im abgelaufenen Quartal erwirtschaftete AbbVie einen Umsatz von 17,40 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 3,82 Dollar pro Aktie, womit beide Werte die Schätzungen der Analysten übertrafen. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern nun mit einem bereinigten Gewinn von 13,95 bis 13,99 Dollar je Anteilsschein, nach zuvor prognostizierten 13,76 bis 13,96 Dollar.

Auch der britische Ölkonzern BP zog am Freitag mit starken Quartalszahlen nach. Dank der vom Iran-Krieg in die Höhe getriebenen Energiepreise fuhr BP den höchsten Quartalsgewinn seit Jahren ein. Der um Lager-Bewertungseffekte bereinigte Gewinn belief sich im dritten Quartal auf 8,46 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten mit 7,33 Milliarden Dollar gerechnet, im Vorjahreszeitraum hatte BP noch 2,2 Milliarden Dollar verdient. Den Geldsegen will der Konzern nutzen, um seine verbleibenden Schulden aus der Umweltkatastrophe um die Ölplattform Deepwater Horizon im Jahr 2010 zu begleichen. Die Havarie der Bohrinsel vor der US-Golfküste war eine der schwerwiegendsten Umweltkatastrophen der US-Geschichte, bei der 2010 elf Menschen starben. Die verbleibenden Verbindlichkeiten aus der Ölpest beliefen sich den BP-Angaben zufolge zuletzt auf 5,94 Milliarden Dollar.

Der Pharmakonzern Astrazeneca verzeichnete ebenfalls einen überraschenden Erfolg im dritten Quartal, getrieben vor allem durch Krebsmedikamente. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um sieben Prozent auf rund 16,2 Milliarden US-Dollar. Der Überschuss legte sogar um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz mit Mitteln gegen Krebs um 17 Prozent. Mit knapp 7,8 Milliarden Dollar steuerte dieser Bereich fast die Hälfte zum Konzernumsatz bei. Im Gegensatz dazu ging der Erlös bei Arzneien gegen Herz-Kreislauf-, Nieren- und Stoffwechselerkrankungen um rund ein Fünftel auf 2,6 Milliarden Dollar zurück. Vorstandschef Pascal Soriot sieht den Pharmakonzern auf Kurs zu seinen Zielen für 2026 und 2030.

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Puma kämpft mit Umsatzverlusten

Zum Schluss ist die Situation beim Sportartikelhersteller Puma zu betrachten, der weiterhin an Umsatz verliert. Das Unternehmen teilte am Freitag in Herzogenaurach mit, dass die Erlöse im dritten Quartal im Jahresvergleich um fünf Prozent auf rund 1,78 Milliarden Euro sanken. Währungsbereinigt lag das Minus sogar bei 6,3 Prozent. Diese anhaltende Schwäche im Umsatzbereich deutet auf eine schwierige Marktsituation hin, die Puma von den Erfolgen der reinen Pharma-Konzerne abgrenzt. Während AbbVie und Astrazeneca von neuen Medikamenten profitieren, spürt Puma die Veränderung der Konsumnachfrage, ähnlich wie Hugo Boss. Die kombinierte Entwicklung dieser großen Konzerne zeigt eine stark polarisierte Lage auf dem europäischen und globalen Markt, in der sektorale Spezialisierung und Produktinnovationen den entscheidenden Unterschied zwischen Gewinnminderung und Erfolg machen.