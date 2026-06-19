Hugo Broos kritisiert Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta

Südafrikas Trainer Hugo Broos ist nicht zufrieden mit dem Mercedes-Benz-Stadion in Atlanta, in dem sein Team gegen Tschechien spielte. Er kritisiert das Stadion als keine Fußballhalle, sondern eine Halle.

Hugo Broos , Trainer von Südafrika s Fußball nationalmannschaft, war am Donnerstagabend bei der Fußball -Weltmeisterschaft 2026 in Atlanta im Mercedes-Benz-Stadion gegen Tschechien anzutreten. Der 74-jährige Belgier hatte zwar zufrieden sein können, da sein Team in der 83.

Minute per Elfmeter ausgleichen konnte, doch er war nicht zufrieden mit dem Stadion. Broos stellte klar, dass es kein Fußball-Stadion sei, sondern eine Halle. Er fühlte sich nicht in der Atmosphäre zurecht und verglich es mit dem Aztekenstadion in Mexiko, das ein wahres Fußball-Stadion sei. Südafrika war bereits Teil des Eröffnungsspiels in Mexiko und konnte die Atmosphäre dort mitnehmen, während Atlanta ihn nicht überzeugen konnte.

Das Mercedes-Benz-Stadion wird während der Weltmeisterschaften insgesamt acht Spiele ausgetragen, darunter ein Halbfinale. Es hat Platz für rund 70.000 Fans und wurde erst 2017 eröffnet. Doch Broos kann durchatmen, da sein Team im letzten Gruppenspiel gegen Südkorea in Mexiko spielen wird und dabei einen Sieg benötigt, um auf die K.o. -Phase hoffen zu dürfen





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