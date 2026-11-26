Er sei der „Beichtvater“ für von Sexismus betroffene Kolleginnen in den 90er-Jahren gewesen, sagt Hugo Egon Balder. Im Podcast von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre geht der TV-Pionier auch auf Kritik an der Skandalshow „Tutti Frutti“ ein - und erzählt vom Beschwerdebrief eines Domvikars.

Mit der RTL-Show „Tutti Frutti“ hatte er bereits Fernsehgeschichte geschrieben: Bei „RTL Samstag Nacht“ fungierte Hugo Egon Balder später als Produzent. Er sei der „Beichtvater“ für von Sexismus betroffene Kolleginnen in den 90er-Jahren gewesen, sagt Hugo Egon Balder.

Im Podcast von Autor Benjamin von Stuckrad-Barre geht der TV-Pionier auch auf Kritik an der Skandalshow „Tutti Frutti“ ein - und erzählt vom Beschwerdebrief eines Domvikars. Samstag Nacht“ eine Kultsendung, präsentierte allerdings zumindest auch ein Format, das heute nicht grundlos mit Sexismus in Verbindung gebracht wird: die textilarme Spielshow „Tutti Frutti“ . Im Podcast „Dein Ernst“ von Benjamin von Stuckrad-Barre wurde der 76-Jährige jetzt mit einer Kinodokumentation konfrontiert, die kritisch auf jene TV-Ära zurückblickt.

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In „Was haben wir gelacht“ sprechen unter anderem Balders Weggefährtinnen Esther Schweins und Hella von Sinnen darüber, wie sie unter einem bisweilen sexistischen, misogynen und homophoben Klima in der Unterhaltungsbranche gelitten haben. Hugo Egon Balder sagt, er sei in den 90er-Jahren der „Beichtvater für alle“ gewesen. „Das wirklich Bestürzende ist das Archivmaterial aus den 90ern“, sagt Stuckrad-Barre über den im Sommer 2026 gestarteten Dokumentarfilm: „Du denkst, es ist aus den 50ern.