Hugo Keleti tritt gegen Magnus Carlsen an

Neunjähriger Hugo Keleti stellt sich in Kreta der Herausforderung gegen den Ex-Weltmeister. Der talentierte Dresdner Schachspieler finanziert seine Karriere ohne staatliche Unterstützung.

Der neunjährige Hugo Keleti aus Leipzig beweist auf der griechischen Insel Kreta, dass er zu den führenden Schachtalenten Deutschlands zählt. Der Dresdner Schüler vertritt den Deutschen Schachbund (DSB) bei der europäischen Meisterschaft in der Altersklasse unter zehn Jahren. Nach den ersten drei Turnieren der Junioren-EM steht die Bilanz des sächsischen Spitzenspielers bei zwei Niederlagen und einem Sieg. Die öffentliche Aufmerksamkeit für seine Leistungen ist dabei enorm gewachsen.

Begegnung mit Magnus Carlsen in Kreta

Ein Höhepunkt des Aufenthalts in Hersonissos ist die bevorstehende Begegnung gegen Schach-Superstar Magnus Carlsen. Der 35-jährige Norweger, der von 2013 bis 2023 den Titel des Schachweltmeisters innehatte, ist ein gefeierter Star im Schnell- und Blitzschach. Hugo Keleti tritt diesem Vergleich in einem speziellen Charity-Event an, das zugunsten der Hilfsorganisation UNICEF organisiert wird. Diese Partie markiert einen bedeutenden Schritt in der noch jungen Karriere des deutschen Nachwuchsförderers.

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Soziale Medien als Sponsorenmagnet

Sein Vater hat für Hugo einen TikTok-Kanal eingerichtet, auf dem er heute 91.400 Follower zählt. Auch auf Instagram folgt ihm eine Community von über 11.000 Nutzern. Die Videos beginnen mit dem Intro: "Hi, ich bin Hugo und ich spiele für Deutschland die Schach-Europameisterschaft!". Dieser virale Aufschwung dient strategischen Zwecken, da staatliche Fördergelder für Schach, das keine olympische Sportart ist, kaum verfügbar sind. Die Eltern finanzieren die Karriere nahezu vollständig selbst, wobei jährliche Ausgaben von rund 20.000 Euro für Reisen und Turniere anfallen.

Training unter Anleitung von Valentin Dragnev

Die sportliche Unterstützung wird durch Valentin Dragnev verstärkt, einen ehemaligen Europameister und Großmeister. Der 27-jährige Trainer, der in Österreich lebt, betreut Hugo Keleti seit Kurzem im Perspektivkader des Deutschen Schachbund. Da Dragnev nicht vor Ort in Kreta anwesend sein kann, findet das taktische Coaching per Videokonferenz statt. Jeden Tag führt Hugo Keleti eine einstündige Sitzung mit seinem Trainer durch, um auf die starken Konkurrenten vorzubereiten.

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Intensive Vorbereitung und psychologischer Fokus

Im Alter von neun Jahren widmet sich Hugo Keleti sieben Tage die Woche dem Schach. Während schulische Aufgaben meist in der Schule erledigt werden, übernimmt er zu Hause die taktischen und strategischen Trainingsaufgaben. Er analysiert Eröffnungen und trainiert permanent seine Denkmuster. Der Neunjährige betont, dass das Schachspiel sein Zeitmanagement, sein taktisches sowie sein strategisches Denken spürbar verbessert hat. Diese Disziplin ist entscheidend im Wettbewerb gegen 150 weitere Top-Nachwuchsspieler Europas.

Unterstützung durch den Deutschen Schachbund

Der Deutsche Schachbund hat eine große Delegation nach Kreta entsandt. Insgesamt reisten 58 Spielerinnen und Spieler, sieben Trainer sowie 63 weitere Begleitpersonen zur Junioren-EM. Hugo Keleti ist der beste U10-Spieler Sachsens und gehört bundesweit zu den Top fünf seiner Altersklasse. Bei der Gelegenheit wird der Großmeister Dragnev vor Ort anreisen, um Hugo nach den Partien persönlich zu beraten. Trotz der hohen Distanz zum DSB-Perspektivkader bleibt die Betreuung durch den Verband eng.

Rituale und Glückbringer auf Reisen

Während seine Eltern nicht an der European Youth Chess Championship teilnehmen, reisen persönliche Gegenstände mit, die als Glücksbringer dienen. Hugo Keleti erwähnt explizit eine Puppe namens "Carlos", bei der er sich zunächst für ein Faultier, später für einen Affen entscheidet. Ergänzt wird die kleine Auswahl durch ein Regenbogen-Zebra. Diese Rituale helfen dem Jungen, die Nerven bei internationalen Wettkämpfen zu bewahren, während er für Tausende von Followern unter Druck steht.