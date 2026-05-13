Hugo Larsson verpasst WM-Teilnahme überraschend

Hugo Larsson, ein talentierter Mittelfeldspieler für den FC Frankfurt, wird nicht zur WM in die USA, Kanada und Mexiko reisen. Das hatte "Fotbollskanalen" zuerst gemeldet, und tatsächlich war Larsson bei der offiziellen Bekanntgabe des Kaders nicht dabei.

Ist das bitter! Frankfurt-Star Hugo Larsson (21) wird überraschend nicht mit zur WM in die USA , Kanada und Mexiko fahren. Das hatte zunächst "Fotbollskanalen" berichtet, tatsächlich fehlte der Mittelfeldmann dann bei der offiziellen Bekanntgabe des Kaders.

Bereits am Montag hatte Larsson die bittere Botschaft persönlich von Schwedens Nationaltrainer Graham Potter (50) erfahren. Besonders hart: Larsson soll von der Entscheidung völlig überrascht worden sein.

"Er ist komplett am Boden zerstört. Er war die ganze Zeit dabei – und fährt jetzt nicht mit", zitiert das schwedische Portal eine eingeweihte Quelle





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