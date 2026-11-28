Ilse Aigner könnte Bundespräsidentin werden. Im Heimatort kennt man sie vom Einkaufen, aus dem Trachtenverein und vom Discobus.

nominiert. Dass sie die erste Frau an der Spitze des Staates wird, ist sehr wahrscheinlich, denn sie genießt parteiübergreifende Unterstützung. Hier, in ihrem Heimatort, scheint das zunächst erstaunlich wenig an der Szenerie zu ändern.

Die Geschäfte haben geöffnet, die Menschen erledigen ihre Einkäufe, und vor demGrauer Regentag in Feldkirchen-Westerham, der Heimatgemeinde von Ilse Aigner . Bäckerei steht ein Laden leer. Eine Kundin hätte dort gern wieder ein Bekleidungsgeschäft. Das habe es schon mal gegeben, sagt die Verkäuferin, gehalten habe es sich nicht.

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Eine Drogerie wäre auch nicht schlecht. Vor dem Getränkemarkt lehnen zwei Mädchen am Angebotsaufsteller, ziehen abwechselnd an einer pinkenDie Kirche St. Laurentius in Feldkirchen-Westerham.