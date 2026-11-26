In Hessen gewinnt die Haltung von Hühnern in mobilen Stallwagen an Bedeutung als Alternative zu herkömmlichen Systemen. Landwirte wie Frederic Witt vom Wacholderhof setzen auf diese Methode, um artgerechtere Bedingungen zu schaffen und das wachsende Bedürfnis nach regionalen Eiern zu erfüllen. Der Hessische Bauernverband bestätigt den anhaltenden Trend.

Wenig Platz, kein Tageslicht, wenig Tierwohl? Tierschützer kritisieren oft die einfachste Hühnerhaltung. Hessen hat aber auch Freiland- und Biohaltung - und Hühnermobile. Mit welchen Vorteilen?

Eltville - Menschen und Frederic Witts Federvieh haben ein paar Dinge gemeinsam, wie der Landwirt auf dem Wacholderhof hoch über Eltville berichtet: "Unsere Hühner kommen alleine wieder in unsere Hühnermobile rein, wenn die Sonne untergeht. Drinnen haben sie ihre festen Schlafplätze.

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" Und wie bei Menschen gebe es auch Stubenhocker, die es trotz Öffnung der Türen um 10.00 Uhr morgens den ganzen Tag nie rausziehe. 2016 hat Witt sein erstes Hühnermobil selbst gebaut, wie er umringt von scharrendem und gackerndem Federvieh erzählt. Heute gehören sechs solcher Vehikel mit jeweils 20 Metern Länge zum Wacholderhof, mit insgesamt 8.500 bis 9.000 Hühnern. Täglich legen hier die Hennen Eier für den eigenen Hofladen sowie für regionale Bäckereien, Metzgereien und Supermärkte.