Nico Hülkenberg konnte mit Audi keinen Punktsieg gegen Haas landen und rätselt über die fehlende Pace im Qualifying zum Formel-1-Rennen in Katar

Nico Hülkenberg konnte mit Audi keinen Punktsieg gegen Haas landen und rätselt über die fehlende Pace im Qualifying zum Formel-1-Rennen in Katarals Elfter nur knapp den Einzug in die Top 10 verpasste, landete Hülkenberg auf Rang 16 - drei Plätze hinter Teamkollege Gabriel Bortoleto, der ebenfalls nicht über Q2 hinauskam.

Dabei hatte sich Audi zumindest am Freitag noch konkurrenzfähig präsentiert. Hülkenberg konnte das Niveau allerdings nicht halten und fühlte sich bereits seit dem Vortag nicht richtig wohl im Auto.

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"Auf meiner Seite war es schon gestern und heute Morgen immer ein wenig schwierig, und das hat sich einfach so fortgesetzt", sagt er. Auch im Vergleich mit seinem Teamkollegen sieht der Deutsche derzeit Nachteile.