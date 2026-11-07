Hülkenberg startet wieder in Formel 1, Grand-Prix-Vertrag bis 2035 verlängert

Nico Hülkenberg kehrt nach Ausfällen zum Großen Preis von São Paulo zurück. Max Verstappen ist Trainingsschnellster, während Lewis Hamilton wegen Startplatzstrafen hinten startet. Der Vertrag mit Interlagos läuft bis 2035.

Nico Hülkenberg steht beim dritten und letzten freien Training zum Großen Preis von São Paulo, das am Sonntag um 18 Uhr im Fernsehen bei Sky und auf BILD.de live übertragen wird, wieder auf der Strecke. Der 39-jährige Pilot des Audi -Teams hat am Vortag, dem Freitag, keinen einzigen Kilometer absolviert, da er zunächst Nachwuchsfahrer Freddie Slater das Fahrzeug überlassen hatte und anschließend aufgrund eines technischen Defekts die zweite Session komplett verpasste. Diese Rückkehr ist für den einzigen deutschen Fahrer im Feld ein wichtiger Schritt zur Vorbereitung auf das Rennen am Sonntag.

Max Verstappen dominiert Training in Interlagos

Der schnellste Fahrer des Trainings war Max Verstappen vor dem Weltmeister Kimi Antonelli und dessen Vorgänger Lando Norris im McLaren. Verstappen zeigte damit eine klare Überlegenheit gegenüber der Konkurrenz im dritten freien Training, wobei seine Teamkollegen und anderen Top-Fahrer mit unterschiedlichen technischen Herausforderungen konfrontiert waren. Die Zeitwertung zeigte, dass der Red-Bull-Pilot die beste Rundenzeit auf der Strecke von Interlagos erreichte.

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Lewis Hamilton legte eine insgesamt verkorkste Einheit für Ferrari hin, bei der er zunächst über Vibrationen beim Runterschalten beschwerte. Das Team reagierte mit der Anweisung, sofort in die Box zu kommen, woraufhin das Cockpit des britischen Fahrers, der 41 Jahre alt ist, plötzlich zu rauchen begann. In der Garage bildete sich Rauch aus dem Heck des Fahrzeugs, wobei ein Mechaniker mit einem Feuerlöscher herbeieilte, der am Ende jedoch nicht benötigt wurde.

Trotz dieses Vorfalls muss Hamilton für das kommende Rennen mit einer Startplatz-Strafe rechnen, die ihn zehn Plätze nach hinten verschiebt. Genau wie sein Teamkollege Charles Leclerc, der 29 Jahre alt ist und mit einer neuen Power Unit unterwegs ist, muss auch Hamilton Rückschritte bei der Startaufstellung hinnehmen. George Russell von Mercedes, ebenfalls 29 Jahre alt, startet fünf Plätze weiter hinten als die Spitzenreiter, was die strategische Lage für das Team aus Silverstone verschärft.

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Startplatzstrafen für mehrere Top-Piloten

Auch Max Verstappen und Sergio Perez müssen neue Teile an ihren Autos einbauen, was dazu führt, dass beide am Sonntag vom Ende des Feldes starten müssen. Sergio Perez, der 36 Jahre alt für Cadillac an den Start geht, schmiss kurz vor Ende des Trainings ein Objekt aus dem Cockpit, was von seiner Onboard-Kamera aufgenommen wurde. Sein Team fragte nach dem Vorfall, doch der Mexikaner wusste nicht, was genau abgegangen war.

Aston Martin setzt seine Pannen-Serie fort, bei der Lance Stroll, 28 Jahre alt, nach 16 Minuten an die Box gerufen und aus dem Auto aussteigen musste. In dieser Saison musste Stroll seinen Boliden bereits 13 Mal bei Rennen wegen technischer Defekte abstellen, was seine Position im Team unter Druck setzt. Bereits am Vortag hatte er Probleme mit dem Lenkrad, das stark nach links zog, was auf eine anhaltende technische Instabilität des Fahrzeugs hindeutet.

Die Veranstalter der Formel 1 und die Betreiber der Strecke in Interlagos gaben am Vormittag bekannt, dass der Vertrag bis 2035 verlängert wird. Der aktuelle Kontrakt lief nur bis 2030, was eine langfristige Planungssicherheit für das Rennen in Brasilien bietet. Diese Verlängerung ist ein wichtiger Meilenstein für die Formel 1 in Südamerika, da Interlagos zu den beliebtesten Strecken der Meisterschaft zählt.

Technische Herausforderungen prägen das Wochenende

Die vielen technischen Probleme und Startplatzstrafen sorgen für ein dynamisches Rennen, bei dem viele Fahrer ihre Positionen im Feld verändern müssen. Die Strategie der Teams wird entscheidend sein, um trotz der Nachteile punktetätig zu sein. Nico Hülkenberg, der als einziger deutscher Fahrer im Feld steht, kann nun endlich seine Fahrkünste unter Rennbedingungen testen und auf die anderen Piloten einwirken.

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Die Verlängerung des Vertrags bis 2035 zeigt das große Interesse an der Formel 1 in Brasilien, wobei die Strecke von Interlagos seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des Kalenders ist. Die Fans können sich auf ein spannendes Wochenende freuen, bei dem viele Überraschungen möglich sind. Die technischen Entwicklungen der Teams, insbesondere bei Audi und Ferrari, werden in den kommenden Tagen weiter im Fokus stehen, da die Probleme der letzten Tage gelöst werden müssen.