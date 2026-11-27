Der Emmericher ist zufrieden mit der Entwicklung. Im Winter soll aber der nächste Schritt folgen.

Nico Hülkenberg blickt zufrieden auf das erste Jahr mit Audi zurück.

„Es war zeitweise holprig, aber das war zu erwarten“, sagte der einzige deutsche Formel-1-Pilot vor dem vorletzten Saisonrennen in Katar : „Ich denke, wir haben viele Bereiche abgearbeitet und Stück für Stück recht gute Fortschritte erzielt. Aber wir befinden uns noch in der Aufbauphase, im großen Ganzen gesehen noch am Anfang.

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“ Insgesamt gehe die Entwicklung in die richtige Richtung. „Wir sind nicht unzufrieden mit unserer aktuellen Situation, und wenn wir alles richtig machen, kämpfen wir meistens um Punkte, was ich bereits als recht respektabel und positiv ansehe“, sagte der Emmericher. Im Saisonendspurt liegt Audi in der Konstrukteurs-WM auf Rang acht, nur drei Punkte hinter Haas. In Zukunft will das Werksteam größere Ziele ins Visier nehmen.