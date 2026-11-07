Hülkenberg zurück, Hamilton unter Strafe: GP Brasilien Report

Nico Hülkenberg kehrt nach Defekten zum GP Brasilien zurück. Lewis Hamilton und Charles Leclerc starten mit Platzstrafen. Details zu den Pannen und Strafen.

Beim dritten Training vor dem Großen Preis von Sao Paulo sorgte Nico Hülkenberg (39) für Aufatmung bei den Fans. Der Pilot des Audi Teams war am Freitag nicht wie an den ersten beiden Sitzungen im Cockpit zu sehen. Nach dem Überlassen des Wagens an Nachwuchsfahrer Freddie Slater (18) in der ersten Session und einem vollständigen Ausfall der zweiten Einheit aufgrund technischer Defekte, feiert der einzige deutsche Fahrer sein Comeback auf der Strecke in Interlagos.

Hamiltons Rauchalarm und Startplatzstrafen

Lewis Hamilton (41) erlebte hingegen einen schwierigen Freitag beim Ferrari Team. Der siebenfache Weltmeister beklagte zunächst Vibrationen beim Runterschalten, woraufhin das Team ihn sofort zur Box rief. Kurz darauf gab Hamilton Rauch im Cockpit bekannt. Als der Brite zurück in der Garage war, qualmte das Heck des Fahrzeugs deutlich, ein Mechaniker holte einen Feuerlöscher, der sich am Ende jedoch als unnötig herausstellte.

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Für das Rennen am Sonntag hat Hamilton dies teuer zu stehen. Er erhält eine Startplatzstrafe von zehn Positionen. Dieses Schicksal ereilt auch sein Teamkollege Charles Leclerc (29), der eine neue Power Unit verbaut hat. Beide Fahrer werden somit weit hinten ins Rennen starten, was die Spannungen im Ferrari Lager weiter erhöht.

Weitere Strafen und schnellste Runden

Neben den Ferrari Fahrern sind auch andere Top-Piloten von Teilenwechseln betroffen. George Russell (29) vom Mercedes Team muss fünf Plätze nach hinten rutschen. Auch Max Verstappen (29) von Red Bull und Sergio Perez (36), der nun für Cadillac startet, haben neue Bauteile eingebaut. Beide beginnen das Rennwochenende vom Ende des Startfeldes.

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Trotz der technischen Probleme zeigte Max Verstappen Geschwindigkeit. Er wurde zum schnellsten Fahrer des Trainings, dicht gefolgt von dem neuen Weltmeister Kimi Antonelli (20) und dessen Vorgänger Lando Norris (26) im McLaren. Diese Ergebnisse zeigen, dass die technischen Schwierigkeiten bei den führenden Teams nicht zwangsläufig die absolute Pace beeinträchtigen, aber die Startaufstellung massiv verändern.

Pannen bei Aston Martin und Vertragsverlängerung

Die Pannenserie von Aston Martin hält an. Lance Stroll (28) wurde bereits nach 16 Minuten der zweiten Trainingssession an die Box gerufen und musste aussteigen. In dieser Saison musste der Kanadier seinen Boliden bereits 13 Mal wegen technischer Defekte abstellen. Diese konstanten Probleme werfen Fragen zur Zuverlässigkeit des Teams auf, während die Konkurrenz um die Pole-Positions weitergeht.

Auch im Cockpit gab es kuriosen Momente. Max Verstappen versuchte Humor in die Sache zu bringen und fragte seine Boxenmannschaft nach lustigen Kommentaren vom Vortag. Der Austausch endete damit, dass die Box angab, seine Einzeiler vom Tag zuvor seien besser gewesen. Der Mexikaner Sergio Perez (36) warf dagegen kurz vor Ende einen unbekannten Gegenstand aus dem Auto, was auf der Onboard-Kamera zu sehen war.

Langfristige Planung für Interlagos gesichert

Neben den sportlichen und technischen Aspekten gab es am Vormittag eine wichtige Ankündigung für die Formel 1. Die Veranstalter und die Serie selbst informierten darüber, dass der Vertrag mit der Strecke in Interlagos bis zum Jahr 2035 verlängert wurde. Der aktuelle Kontrakt lief bis zum Jahr 2030. Diese Verlängerung sichert die Zukunft des Großpreises von Sao Paulo für die kommenden Jahre und unterstreicht die Bedeutung dieses Rennens im Kalender.