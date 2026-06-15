Hülkenbergs Pechsträhne hält an: Killswitch-Vorfall in Barcelona

Nico Hülkenberg wartet weiter auf die ersten Punkte für Audi. In Barcelona führte ein Steintreffer auf den Killswitch zur Aufgabe. Die Saison ist geprägt von Unfällen und technischen Problemen, obwohl das Auto konkurrenzfähig ist.

Der Deutsche Nico Hülkenberg wartet weiterhin auf seine ersten Punkte mit dem neuen Werksteam Audi . In der laufenden Saison der Formel 1 hat der erfahrene Pilot aus Emmerich am Rhein bereits mehrfach knapp an den Top 10 gekratzt, doch jedes Mal verhinderte ein unglücklicher Umstand den Erfolg.

In Barcelona erlebte Hülkenberg einen Vorfall, den er selbst als ziemlich unglaublich bezeichnete: Ein kleiner Stein, der von Liam Lawsons Racing Bull aufgewirbelt wurde, traf exakt den Killswitch an seinem Cockpit. Dieser Not-Aus-Schalter ist eigentlich für Streckenposten vorgesehen, um das Auto im Gefahrenfall abzuschalten. Durch den Treffer schaltete sich Hülkenbergs Audi ab und er musste das Rennen aufgeben. Ich fahre seit 16 Jahren in der Formel 1, aber so etwas ist mir noch nie passiert, sagte der 37-Jährige sichtlich frustriert.

Die Saison 2025 verlief für Hülkenberg bislang von Missgeschicken geprägt. In Monaco beispielsweise fuhr er als Neunter ins Ziel und hätte damit die ersten Punkte für Audi geholt, doch eine nachträgliche Strafe wegen eines Vergehens in der Boxengasse warf ihn aus den Top 10. Bereits zuvor in Saudi-Arabien und Miami musste er frühzeitig aufgeben, während er in Bahrain und China aus technischen Gründen gar nicht erst starten konnte. Dabei zeigte der Audi auf fast jeder Strecke konkurrenzfähige Leistungen.

In Barcelona war das Auto ebenfalls gut unterwegs, doch das Pech schlug erneut zu. Wieder ist ein Wochenende vergangen, und wir haben nichts mitnehmen können, beklagte sich Hülkenberg bei Sky. Der Rennstall aus Neuburg an der Donau investiert massiv in die Entwicklung, doch die Zuverlässigkeit und das Glück scheinen zu fehlen. Trotz der Rückschläge gibt Hülkenberg nicht auf.

Er betont, dass das Team Fortschritte macht und das Potenzial vorhanden ist. Die Stimmung im Team sei trotz der Enttäuschungen positiv, und man arbeite hart daran, die Probleme zu lösen. Doch die Konkurrenz schläft nicht: Teams wie Red Bull, Ferrari und Mercedes haben ihre Hausaufgaben gemacht und liegen oft vorne. Für Hülkenberg geht es nun darum, endlich eine saubere Rennwoche zu erwischen.

Die nächste Chance bietet sich in Spielberg auf dem Red Bull Ring, einer Strecke, die dem Deutschen traditionell liegt. Vielleicht hat der Renngott ja ein Einsehen und beschert ihm endlich den verdienten Lohn für seine Anstrengungen. Die Fans in Deutschland drücken die Daumen, dass der Sachse bald punkten kann





SPORT1 / 🏆 109. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Formel 1 Nico Hülkenberg Audi Pech Barcelona

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Formel 1: Barcelona-Frust bei AntonelliDer Engländer entscheidet auch in der Generalprobe zum Qualifying das Mercedes-Duell für sich.

Read more »

Russell holt Barcelona-Bestzeit – Norris & Hamilton nur ZuschauerDer Engländer dominiert das erste freie Training. Es ist allerdings keine gewöhnliche Session.

Read more »

Hamilton triumphiert in Barcelona: Kim Kardashian als erste GratulantinLewis Hamilton gewinnt den Großen Preis von Barcelona und erhält direkt nach dem Rennen einen Anruf von Kim Kardashian. Der Reality-Star war eine der ersten Gratulantinnen und sorgte bereits in Monaco mit einer kuriosen Handtuch-Aktion für Schlagzeilen.

Read more »

Kurioses Aus für Nico Hülkenberg: Ein Kieselstein schaltete seinen Audi aus - Formel 1Der einzige deutsche Pilot im F1-Feld, Nico Hülkenberg, konnte das Rennen in Barcelona nicht beenden – weil Liam Lawson Kies aufwirbelte, und ein Steinchen Hülkenbergs Audi außer Gefecht setzte.

Read more »