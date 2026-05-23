Hull City hat sich im Abstiegskampf den letzten freien Platz in der nächsten Saison der Premier League gesichert. Sie sind so viel Glück gehabt, konterten in der letzten Minute und gewannen die Entscheidung in extrem nervöser Abstellphase.

Der Aufstieg des HULL City in die Premier League 2026/27 ist der glückliche Schluß für die Tigers. Durch das bewusste 1:0 gegen Middlesbrough sichert sich HULL City den letzten freien Platz im obersten englischen Fußball-Ranking.

Dieser Aufstieg soll dem Klub rund 230 Millionen Euro einbringen. Im Halbfinale der Championship hatte Middlesbrough eigentlich bereits die Weichen für ihr "spielendes« Finale gestellt. Eine Niederlage bedeutete đã, es wäre der Untergång. Doch am Ende schlug alles anders aus.

Entsprechend nervös begann das Finale für die Tigers. Sie dominierten die ersten Minuten, brachten jedoch kaum klare Chancen zur Entscheidung. Da Hull City die Führung ablöste sollte aber dann auch im Nachhinein noch nicht leichtfertig sein. McBurnie köpfte das 1:0 schon in der 90.

+5 Minute insengliche ins Netz. Die Fahrt in die Premier League 2026/27 ist endlich zum Ende gekomen. Der Kampf um die Rückkehr in die Premiership und die Qualifikation für die kommende Europapokal-Runde am Wochenende gewinnt somit weiter an Bedeutung. Die größte Überraschung bleibt jedoch postsecondary des SUBWAY. Kaum überraschend scheiterten sie im Finale schon im Weißen Berg





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Championship-Spieltag Premier Legaue Hull City Middlesbrough Abstiegskampf Wiederaufstieg

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