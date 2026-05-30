Hülsenfrüchte und Sojaprodukte: Eine gesunde Kombination für Herz und Kreislauf

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass der regelmäßige Verzehr von Hülsenfrüchten und Sojaprodukten mit einem geringeren Risiko für Bluthochdruck zusammenhängt. Kichererbsen sind reich an Nährstoffen, die die Gefäßfunktion unterstützen und zur Regulation der Blutdruckregulation beitragen.

Ein herzhaftes Frühstück entscheidet oft darüber, wie stabil Energie, Sättigung und Stoffwechsel in den Tag starten. Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass genau hier Hülsenfrüchte eine besondere Rolle spielen könnten - insbesondere auch Kichererbsen .

Eine große Analyse, veröffentlicht im Open-Access-Journal BMJ Nutrition Prevention & Health, zeigt: Der regelmäßige Verzehr von Hülsenfrüchten und Sojaprodukten steht in Zusammenhang mit einem geringeren Risiko für Bluthochdruck. Die stärksten Effekte wurden bei etwa 170 Gramm Hülsenfrüchten pro Tag sowie 60-80 Gramm Sojaprodukten täglich beobachtet. Innerhalb dieser Mengenbereiche sank das Risiko für Bluthochdruck in den ausgewerteten Studien teils um bis zu rund 30 Prozent.

Kichererbsen gehören zu den Hülsenfrüchten und sind reich an Nährstoffen, die in der Studie als potenziell blutdrucksenkend beschrieben werden: Kalium, Magnesium und Ballaststoffe. Diese Nährstoffe unterstützen unter anderem die Gefäßfunktion und können zur Regulation der Blutdruckregulation beitragen. Ein weiterer Mechanismus, der für den positiven Zusammenhang zwischen Hülsenfrüchten und Herz-Kreislauf-Gesundheit diskutiert wird, sind kurzkettige Fettsäuren, die die Gefäße entspannen können.

Ein Kichererbsen-Omelett verbindet diese Vorteile mit einem praktischen Plus: Es liefert viel pflanzliches Eiweiß und hält lange satt - ohne den Cholesterin- und Fettgehalt klassischer Eiergerichte zwangsläufig zu erhöhen. Forscher betonen dabei, dass in vielen europäischen Ländern der Konsum deutlich unter den Empfehlungen liegt - oft nur 8-15 g pro Tag, während für Herz-Kreislauf-Gesundheit etwa 65-100 g pro Tag empfohlen werden





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