Humanität und Vergänglichkeit: Ryusuke Hamaguchis neues Meisterwerk All Of A Sudden in Cannes gefeiert

Ein tiefgründiger Blick auf die Würde im Alter und die Akzeptanz des Todes, basierend auf einem japanischen Briefwechsel und inszeniert von Oscar-Preisträger Ryusuke Hamaguchi.

Die Weltpremiere beim Festival von Cannes hat ein neues kinematographisches Juwel hervorgebracht, das die Zuschauer nicht nur emotional tief berührt, sondern sie auch intellektuell herausfordert.

Ryusuke Hamaguchi, der bereits zuvor mit seinen Werken die internationale Kritik und die Oscar-Jury in Staunen versetzte, präsentiert mit 'All Of A Sudden' eine Erzählung, die in ihrer Schlichtheit und Ehrlichkeit besticht. Besonders diskutiert wurde nach der mehrstündigen Vorführung ein scheinbar paradoxes Element: ein Whiteboard. In einer Schlüsselszene hält eine der Hauptfiguren einen nächtlichen Vortrag über die Selbstverschlingung des Kapitalismus, komplett mit Diagrammen und Markern.

Was auf dem Papier wie eine trockene Vorlesung oder gar wie Arbeit klingen mag, entpuppt sich im Kontext des Films als ein Moment purer Leidenschaft und intellektuellem Feuer, der die Zuschauer in seinen Bann zieht. Im Zentrum der Handlung steht Marie-Lou, verkörpert von der brillanten Virginie Efira, die in einem privaten Pflegeheim namens 'Le Jardin Des Cyprès' arbeitet. Marie-Lou ist eine Verfechterin der Humanitude-Methode, einem radikalen Ansatz in der Pflege von Menschen mit Demenz.

Dabei geht es primär darum, die Würde und Autonomie der Patienten wiederherzustellen, indem man ihnen auf Augenhöhe begegnet, intensiven Blickkontakt hält und die Bedeutung von körperlicher Berührung und Zuwendung betont. Dieser humanistische Ansatz stößt jedoch im harten Alltag des Pflegeheims auf erheblichen Widerstand. Erfahrene Pflegekräfte kritisieren die Methode als zu zeitintensiv und unpraktisch, da die notwendige Langsamkeit und Achtsamkeit kaum mit den strengen Zeitplänen der Früh- und Nachmittagschichten vereinbar sind.

Hamaguchi zeigt diese Konflikte mit einer bewundernswerten Nuancierung; er zeichnet die Gegner der Humanitude nicht als gefühllose Bürokraten, sondern als überlastete Menschen, die innerhalb eines dysfunktionalen Systems versuchen zu überleben. Die emotionale Tiefe des Films gewinnt jedoch erst an Fahrt, als Marie-Lou die Theatergröße Gorō beziehungsweise die Philosophin Mari kennenlernt. Der Film basiert lose auf einem japanischen Sachbuch mit dem Titel 'Kyū Ni Guai Ga Waruku Naru', das einen Briefwechsel zwischen einer sterbenskranken Philosophin und einer Anthropologin dokumentiert.

Diese Grundlage spiegelt sich in den Dialogen wider, die oft wie ein lebendiger Briefwechsel wirken. Während eines nächtlichen Spaziergangs an der Seine entfaltet sich ein tiefgründiges Gespräch über Sterblichkeit, den Sinn des Lebens und die Verbindung zwischen zwei Seelen. Die Begegnung zwischen der westlichen Anthropologin, die in Japan studiert hat, und der östlichen Philosophin, die in Frankreich Zeit verbrachte, schafft eine Brücke zwischen den Kulturen.

Es ist ein Austausch voller Empathie und Weisheit, der die Zuschauer dazu einlädt, über ihre eigenen Ängste und Hoffnungen nachzudenken. Ein besonderes Highlight ist die schauspielerische Leistung von Virginie Efira. Es ist kaum zu glauben, dass sie für diese Rolle Japanisch gelernt hat, so natürlich und authentisch wirkt ihr Spiel. Sie verleiht Marie-Lou eine Energie, die sowohl ansteckend als auch verletzlich ist.

Die Chemie zwischen ihr und Tao Okamoto, die Mari spielt, ist greifbar und macht die langen Gesprächsszenen, die fast die Hälfte der Laufzeit einnehmen, zu den stärksten Momenten des Films. Trotz der beachtlichen Länge bleibt 'All Of A Sudden' bis zur letzten Sekunde spannend, weil es den Mut hat, sich Zeit zu lassen. Der Film lehrt uns, dass echte Menschlichkeit Zeit braucht – Zeit für einen Blick, Zeit für eine Berührung und Zeit für ein Gespräch, das die Seele berührt.

Am Ende bleibt ein Gefühl von tiefer Melancholie, aber auch von Hoffnung zurück, dass menschliche Verbundenheit selbst angesichts des Todes einen unschätzbaren Wert besitzt





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