Studien zeigen bis 2100 Milliarden humanoide Roboter. Experten diskutieren Wachstumsszenarien, Energieverbrauch und gesellschaftliche Akzeptanz dieser Technologie.

Die Entwicklung hin zu einer ubiquitären humanoiden Robotik schreitet mit hoher Geschwindigkeit voran, wobei Prognosen für das Ende des Jahrhunderts ein dramatisches Anwachsen dieser Population vorhersagen. Eine aktuelle mathematische Studie von drei internationalen Forschern deutet darauf hin, dass humanoide Roboter bis zum Jahr 2100 eine Zahl von 3,96 Milliarden erreichen könnten. Dieses Szenario wirft die fundamentale Frage auf, wann diese maschinelle Population die menschliche Bevölkerungsgrenze übersteigen wird.

Demografische Projektionen für 2100

Alessio Zaccone von der Universität Mailand, Thomas Tunstall von der University of Exeter sowie Jesse Ausubel von der Rockefeller University haben in einer bislang noch nicht unabhängig begutachteten mathematischen Preprint-Studie diese Zahlen veröffentlicht. Die drei Autoren geben zwar keine exakte Schätzung für den genauen Zeitpunkt ab, da zu viele Variablen bestehen, basieren ihre Modelle jedoch auf klaren Annahmen. Nach ihrem Basis-Modell könnten humanoide Roboter bereits im Jahr 2083 zahlenmäßig mit den Menschen gleichziehen. Zu diesem Zeitpunkt rechnen die Vereinten Nationen mit einer Weltbevölkerung von etwa 10,3 Milliarden Menschen, bevor diese Zahl wieder abnehmen wird.

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Unterschiede zur industriellen Robotik

Die derzeitige Landschaft der Robotik wird maßgeblich von traditionellen Industrierobotern dominiert, die in Fabriken millionenfach dieselben Bewegungen ausführen. Rund fünf Millionen dieser industriellen Anlagen gab es im Jahr 2025 weltweit, wie die International Federation of Robotics (IFR) berichtet. Im Gegensatz dazu sollen humanoide Roboter laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) eher in Umgebungen arbeiten, die explizit für Menschen entwickelt wurden. Dort übernehmen sie Tätigkeiten, die sich schwer automatisieren lassen, da ihre Form - mit Armen, Händen, Rumpf, Kopf und oft auch Beinen - die Interaktion mit unserer physischen Welt erleichtert.

Energiebedarf und Produktionskapazitäten

Ein zentraler Aspekt der Studie ist der massive Energieverbrauch, der mit Milliarden von humanoiden Robotern einhergehen würde. Der Betrieb erfordert nicht nur große Mengen an Strom für den laufenden Einsatz, sondern auch enorme Ressourcen für die Herstellung der Bauteile sowie für die Infrastruktur von KI-Systemen und Rechenzentren. Dies könnte einen signifikanten Engpass bei der flächendeckenden Verbreitung darstellen. Dennoch argumentieren die Forscher, dass die Produktion derzeit bereits hoch ist und es technisch machbar sei, die Erde in diesem Jahrhundert mit Milliarden von Androiden zu bevölkern, da bereits jährlich etwa 100 Millionen mobile Geräte hergestellt werden.

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Aktueller Stand und Pilotprojekte

Trotz dieser langfristigen Visionen befinden sich humanoide Roboter in der Gegenwart noch in einer frühen Phase. Patrick Schwarzkopf, Geschäftsführer des Fachverbands Robotik und Automation beim VDMA, betont, dass die Technologie aktuell noch nicht weit genug fortgeschritten sei, um in den Massenmarkt einzusteigen. Stattdessen dominieren Pilotprojekte die Anwendungsfelder. Viele der jüngst verkauften humanoiden Systeme werden primär in der Forschung eingesetzt, während zahlreiche andere Geräte der Unterhaltung dienen, insbesondere in China, wo Roboter beim Tanzen, im Kung-Fu oder bei Olympiaden anzutreffen sind.

Gesellschaftliche Akzeptanz und Zukunftsvisionen

Die gesellschaftliche Integration dieser Technologie erfordert mehr als nur technische Leistungsfähigkeit. Katharina Kühne, Erstautorin einer begleitenden Untersuchung, weist darauf hin, dass soziale Verhaltensweisen und der erste Eindruck entscheidend für die Akzeptanz sind. Das Ziel der International Federation of Robotics ist ein universeller Roboter, der vielfältige Aufgaben übernehmen kann, um dem wachsenden Arbeitskräftemangel und dem demografischen Wandel zu begegnen. Die Entwicklung könnte jedoch in einem sogenannten "humanoiden Winter" enden, in dem die Technologie eine begrenzte Nische bleibt, anstatt die Autoindustrie-Größe zu erreichen, wie Morgan Stanley im vergangenen Jahr von etwa 10.000 weltweit existierenden humanoiden Robotern ausging.